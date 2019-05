Hokejový brexit sa nekonal, z elitnej kategórie MS vypadli Francúzi

Košice 20. mája - Hokejisti Francúzska prehrali vo svojom záverečnom zápase A-skupiny MS s Veľkou Britániou 3:4 po predĺžení a po 12 rokoch vypadli z elitnej kategórie. Briti lepšie zvládli priamy súboj o záchranu, v ktorom prehrávali už 0:3. Dokázali však vyrovnať na 3:3 a v predĺžení rozhodol o ich záchrane Ben Davies.



Francúzi tak prehrali v Košiciach všetkých sedem zápasov, Briti si vybojovali iba jednu výhru, no v tom najdôležitejšom súboji.

A-skupina (Košice):



Francúzsko - Veľká Británia 3:4 pp (0:0, 3:2, 0:1 - 0:1)

Góly: 24. Rech (Manavian, Bozon), 28. Chakiachvili (Texier, S. Treille), 28. Rech (Claireaux) - 35. Dowd (O'Connor), 39. Hammond (O'Connor), 46. Farmer (D. Phillips), 63. Davies (J. Phillips). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), STANO (SR) – Kaderli (Švaj.), Leermmakers (Hol.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 7440 divákov.



Francúzsko: Hardy - Manavian, Janil, Thiry, Chakiachvili, Hecquefeuille, Gallet, Dame-Malka - Fleury, Guttig, Texier - Rech, Claireaux, Bozon - Bertrand, Valier, S. Treille - Leclerc, Ritz, Berthon



Veľká Británia: Bowns - D. Phillips, O'Connor, Richardson, Lee, Mosey, Ehrhardt, Billingsley - Dowd, Hammond, Farmer - Betteridge, Davies, Lake - Shields, Perlini, Kirk - Phillips, Myers, Lachowicz

Kľúčový zápas v boji o záchranu sa začal viacerými chybami na oboch stranách, ktoré síce vyústili do niekoľkých tutoviek, no bezgólové skóre vydržalo po celú prvú tretinu.



Na začiatku druhej dostal Rech prihrávku spoza bránky a dostatok času i priestoru využil ideálne - 1:0. V 28. minúte Chakiachvili upravil na 2:0 a keď už o 6 sekúnd prestrelil Bownsa opäť Rech, zdalo sa, že je rozhodnuté. Briti, povzbudzovaní početnou skupinou fanúšikov, však dvihli hlavy a v gólmi Dowda a Hammonda ešte do druhej prestávky znížili na 3:2.



Francúzi mali problémy s rozbehnutými Britmi a tí v 46. minúte vyrovnali na 3:3. V závere riadnej hracej doby mali Francúzi v presilovke viacero šancí skórovať, ale bez úspechu. O historickom víťazstve Britov rozhodol v predĺžení Davis, ktorý potrestal chybu Francúzov.



Hlasy po zápase:



Mark Richardson, obranca Veľkej Británie: "Úžasné, neopísateľné. Som taký hrdý na náš tím. Prehrávali sme 0:3, ale stále sme verili. Vrátili sme sa do zápasu, pretože sme mali veľkú vôľu a nechceli sme sklamať našich fanúšikov. Je to pre nás veľká vec, že ostávame medzi najlepšími tímami sveta a budeme s nimi hrať aj o rok."

Tabuľka A-skupiny:



1. Fínsko 6 5 0 1 0 20:7 16*

2. USA 6 4 1 0 1 27:12 14*

3. Kanada 5 4 0 0 1 28:11 12*

4. Nemecko 6 4 0 0 2 14:16 12*

-------------------------------------------

5. SLOVENSKO 6 3 0 0 3 26:18 9

6. Dánsko 5 1 1 0 3 17:16 5

7. Veľká Británia 7 0 1 0 6 9:41 3

-------------------------------------------

8. Francúzsko 7 0 0 1 5 14:34 2 x

*-postup do štvrťfinále

x-vypadnutie