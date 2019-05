Radolský a jeho exzverenci spomínali na postup, zahrali si exhibíciu

Slovenskí futbaloví olympionici absolvovali 30. augusta 2000 pod vedením Dušana Radolského a Bohumila Andrejka vo Veľkom Bieli jeden z posledných tréningov pred odletom na Olympijské hry v Sydney. Na archívnej snímke hráči počúvajú tréningové pokyny trénera Radolského.Zľava stojaci: asistent Bohumil Andrejko, tréner Dušan Radolský, Andrej Šupka, Marek Mintál, Martin Petráš, Miloš Krško, Marián Čišovský. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Nominácia na spomienkový zápas:

Modrý tím: Ján Mucha, Andrej Šupka, Miloš Krško, Vratislav Greško, Peter Lérant, Stanislav Turza, Karol Kisel, Szilárd Németh, Juraj Czinege, Miroslav Barčík, Kamil Čontofalský



Biely tím: Peter Bartalský, Ivan Bartoš, Martin Laurinc, Michal Hanek, Radoslav Kráľ, Martin Petráš, Martin Vyskoč, Andrej Porázik, Ľubomír Meszároš, Ján Šlahor, Pavol Sedlák



Hlavný tréner: Dušan Radolský

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovenský futbal si pripomína dvadsať rokov od postupu na majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov, odkiaľ sa reprezentácia prebojovala na olympijské hry do Sydney. Pri tejto príležitosti sa v pondelok uskutočnilo exhibičné stretnutie na novom štadióne na Tehelnom poli, na ktoré vtedajší tréner Dušan Radolský "nominoval" svojich bývalých zverencov.Slováci sa na šampionát dostali cez náročnú kvalifikáciu, v ktorej obsadili prvé miesto v skupine v konkurencii Portugalska, Rumunska, Maďarska a Azerbajdžanu, v play off vyradili Rusko. Na záverečnom turnaji, ktorý sa uskutočnil na Slovensku, hralo iba osem tímov. Na júnových ME tejto vekovej kategórie sa predstaví dvanásť mužstiev, o dva roky už šestnásť.povedal Radolský.Jeho pozvanie prijali vtedajší kapitán Juraj Czinege, Ján Mucha, Kamil Čontofalský, Vratislav Greško, Karol Kisel, Szilárd Németh, Miroslav Barčík, Martin Petráš, Andrej Porázik, Ľubomír Meszároš, Ján Šlahor či Pavol Sedlák:Na majstrovstvách Európy postúpili Slováci do boja o tretie miesto, v ktorom síce prehrali so Španielskom, ale umiestnením medzi najlepšou štvorkou si vyslúžili historickú olympijskú miestenku. Účasť v Sydney však poznačila absencia viacerých opôr, Németha s Babničom neuvoľnil Inter Bratislava, Meszároša a Sedláka nepustil bratislavský Slovan. Greško si odpykával trest za červenú kartu zo súboja so Španielskom.dodal Radolský. Pod jeho vedením skončilo Slovensko v Austrálii na poslednej pozícii v základnej skupine, kde prehralo s Brazíliou a Japonskom a získalo tri body za víťazstvo nad Juhoafrickou republikou.V tomto zápase sa strelecky presadil aj Czinege:Radolský momentálne pôsobí ako zástupca trénerov vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu, aj Czinege zostal pri svojom športe: