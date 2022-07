Hokejový klub iClinic Bratislava Capitals definitívne ukončuje svoju činnosť

Negatívna antikampaň voči klubu

Tím prestúpil do nadnárodnej ligy

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový klub iClinic Bratislava Capitals definitívne končí svoju pôsobnosť. Tím po minulosezónnom predčasnom konci v nadnárodnej Ice Hockey League po tragických udalostiach v tejto organizácii síce plánoval súťažný návrat, napokon je všetko inak.V novembri 2021 najprv počas súťažného duelu na ľade skolaboval útočník a neskôr na zlyhanie srdca skonal vo veku 24 rokov Boris Sádecký , dva dni po ňom odišiel na večnosť aj 36-ročný viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek mladší."Potvrdzujeme informácie o konci pôsobenia hokejového klubu iClinic Bratislava Capitals. V posledných mesiacoch sme s odhodlaním pracovali na opätovnom vstupe klubu do nadnárodnej ICE Hockey League, pričom všetko sa už schyľovalo k príprave na nový ročník. Pred pár týždňami sa však spustila negatívna mediálna antikampaň, ktorej cieľom je zdiskreditovať značku iClinic a jej viacerých lekárov. Klub do poslednej chvíle veril v zvrat situácie, ale chce byť voči lige korektný. Preto musíme s poľutovaním oznámiť, že klub iClinic Bratislava Capitals definitívne ukončuje svoju činnosť," uvádza sa v oficiálnom stanovisku klubu.Tím Bratislava Capitals absolvoval sezónu 2019/2020 v druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaži, v lete 2020 "prestúpil" do spomenutej nadnárodnej Ice Hockey League.V ročníku 2020/2021 sa v nej prebojoval do štvrťfinále play-off. Predchodcom organizácie bol tím HC Bratislava v nižších domácich súťažiach, pred ním to bola značka HC Petržalka.Organizácia iClinic Bratislava Capitals v máji informovala, že zostáva súčasťou nadnárodnej Ice Hockey League a Peter Draisaitl sa z postu trénera presúva na post športového riaditeľa.