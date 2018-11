Hokejový obranca L. Kozák zamieril z Popradu do Karlových Varov

Na archívnej snímke vľavo Lukáš Kozák v drese Slovana Bratislava. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad/Karlovy Vary 7. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Lukáš Kozák zamieril z HK Poprad do českej extraligy. Novým pôsobiskom 27-ročného obrancu bude HC Energie Karlovy Vary, s ktorým sa dohodol na spolupráci do konca sezóny. Informovala o tom oficiálna stránka popradského klubu.uviedol riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi pre klubovú stránku.Kozák odohral v sezóne 2018/19 21 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 1 gól, 6 asistencií a 9 plusových bodov.Pre rodáka z Martina nepôjde o prvú skúsenosť s českou extraligou. V sezóne 2015/16 odohral 16 zápasov za Kometu Brno, neskôr sa snažil presadiť aj do A-mužstva Třinca.