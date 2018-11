Spartak limitujú zranenia a únava, Látal chce dohrať jeseň na úrovni

Na archívnej snímke tréner FC Spartak Trnava Radoslav Látal. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Záhreb 7. novembra (TASR) - Bez dvoch zranených opôr Erika Grendela a Mareka Bakoša čaká na futbalistov Spartaka Trnava extrémne náročná úloha stopnúť rozbehnuté Dinamo Záhreb, ktoré je s deviatimi bodmi na čele tabuľky D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/19. Spartak ich má na konte tri za úvodnú domácu výhru 1:0 nad Anderlechtom, pričom z pozície aktuálne tretieho tímu zoskupenia stále živí nádej na postup do jarného 16-finále. Ten by vzhľadom na súčasné okolnosti znamenal obrovskú senzáciu.Tréner úradujúceho slovenského šampióna Radoslav Látal je realista, vo zvyšnom priebehu skupinovej fázy bude rád za každý ďalší bod. Najbližšia príležitosť na jeho uchmatnutie sa núka vo štvrtok na Maksimire, pravda, proti Dinamu hrajúcemu vo skvelej fazóne na domácom fronte i v EL. Český kouč vyjadril nádej, že popri už spomenutých absenciách bude môcť počítať aspoň s kapitánom Borisom Godálom a pravým obrancom Andrejom Kadlecom, pretože ani jeden z nich nehral v sobotu v ligovej generálke na Dinamo proti Podbrezovej. Obaja však nechýbali na palube vládneho špeciálu, ktorý po 35-minútovom lete z Bratislavy hladko pristál v chorvátskej metropole.vyhlásil Látal. Na odvetu s Dinamom sa teší, okrem športovej stránky tiež preto, že domáci avizujú vypredaný štadión. K pravej futbalovej kulise by mali prispieť aj priaznivci Spartaka, do Záhrebu sa ich chystá vyše tisíc a malo by ísť o jeden z ich najlepších výjazdov v histórii.povedal Látal.Absencie Grendela s Bakošom, ale aj Ivana Hladíka a Antona Slobodu, do toho narastajúca únava hráčov. To je výpočet hlavných ťažkostí, ktoré trápia Spartak. Na atmosféru v mužstve však nemajú vplyv.dodal Látal.