Hokejový obranca Rosandič skončil po prílete do Pekingu v karanténe, mal pozitívny test na koronavírus

Testovanie hráčov

Slovákov čaká prípravný zápas

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do dejiska ZOH 2022 v čínskom Pekingu už pricestoval aj poltucet hráčov pôsobiacich v českej extralige. Ako informuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), po prílete však mal z tejto šestice pozitívny test na ochorenie COVID-19 obranca Mislav Rosandič "Cesta bola dlhá, ale lietadlo do Pekingu bolo prázdne, takže sme sa všetci natiahli cez tri miesta. Sme radi, že už sme tu,“ povedal po prílete do Číny útočník Miloš Kelemen , cituje ho web olympic.sk. Mrzí ho, že zmeškal otvárací ceremoniál."Boli to okolnosti, ktoré som nevedel ovplyvniť. Som rád, že som vôbec tu. Prišiel som sem hrať hokej,“ doplnil. Kelemen spolu s Petrom Čerešňákom, Marekom Ďalogom , Michalom Krištofom a Branislavom Konrádom mal po prílete negatívny test na koronavírus.Podľa Kelemena mu najviac chýba kontakt s ľadom. "Chceme už konečne začať trénovať, pretože posledné dni boli dosť náročné. Naším cieľom bolo byť po príchode negatívni a teraz už len začať hrať s tímom," uzavrel.Slováci v pondelok absolvujú prípravný zápas proti Nemcom a do olympijského turnaja vstúpia vo štvrtok (10. februára) duelom proti Fínom.Pozitívny Mislav Rosandič ešte v sobotu večer absolvuje kontrolný test a v nedeľu ráno ďalší potvrdzujúci. V nedeľu tak vynechá poludňajší tréning Slovákov. Útočník Peter Cehlárik by mal do Pekingu odletieť v nedeľu.