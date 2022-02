Slováci nezvládli mrazivé podmienky, I. Fialková: Mrzí ma to

To, na čo upozorňovalo mnoho biatlonistov pred štartom pretekov na ZOH v Pekingu, sa do bodky naplnilo hneď v úvodných miešaných štafetách. Areál v stredisku Čang-ťia-kchou predviedol naplno svoju ľadovú silu a "veternú lotériu" nakoniec vyhrali nórski reprezentanti s až tromi trestnými okruhmi a trinástimi dobíjaniami. Podobne na tom boli aj druhí Francúzi (3+11). Z dvadsiatky štartujúcich sa vyvarovali trestným kolám len štvrtí Švédi (0+13) a domáci Číňania (0+12), ktorí obsadili 15. miesto. S podmienkami sa nedokázalo vyrovnať kvarteto Slovákov a rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu neprišlo do cieľa.





Vtedy ich stiahli z trate na druhom úseku po zlom štarte Paulíny Fialkovej s piatimi trestnými okruhmi, teraz na treťom, keď v úvode musela krúžiť trikrát jej sestra. Po nej raz na ležke aj Paulína a nezdar na prvom stave zaklincoval Michal Šima, ktorý netrafil ani jeden z ôsmich nábojov. "Neviem, ale asi sú pre nás tie mixy zakliate. Na tej ležke bolo ťažké reagovať na vietor. Dúfam, že sa z toho poučíme a nabudúce to bude lepšie. Musím si to vyhodnotiť s trénerom, lebo ani netuším, kam mi tie strely leteli," povedala po pokazených pretekoch staršia zo sestier Paulína.Mixy sa išli v mrazivej teplote okolo -15 stupňov, no najväčším problémom bol silný vietor, ktorý pocitovo pridával aj desať "mínusových" stupňov navyše a komplikoval streľbu. "Už pred pretekmi mi bolo jasné, že to bude veľmi ťažké, ale myslela som si, že budem mať väčší problém na stojke. Predpokladala som, že sa budú točiť trestné kolá, už na tréningoch bolo vidieť, že je veľmi ťažké strieľať v takýchto podmienkach. Mrzí ma tá ležka, vôbec neviem, čo sa stalo, ležala som tam dosť dlhý čas, skúšala som mieriť doľava aj doprava, ale vôbec to nepomáhalo. Nevedela som, kde mi odfúklo rany a aká sila toho vetra to vlastne bola. Mrzí ma to," vyznala sa po svojej položke Ivona Fialková. "Včera na tréningu bola ešte väčšia zima, no dnes to bol extrém, čo sa týka vetra. Je taký silný, že už to ani nie je biatlon. Bola to veterná lotéria a pohoreli tu aj najlepší," pokračovala.

Biatlonisti sa počas pretekov bránili pred zimou všetkými možnými spôsobmi, na ich tvárach bolo vidieť tejpy proti mrazu. "Najviac mi zmrzli ruky, i keď ich mám celé oblepené. Prišli sme sem na poslednú chvíľu a možno ešte nie je telo úplne aklimatizované na tieto zimy," uviedla Ivona a jej sestra dodala: "Už sa nemám ako viacej chrániť. Celá som oblepená, ruky, nohy, tvár, mám na sebe dve ´termá´ pod kombinézou, čo som nikdy nenosila a aj tak ma tu klepe ako osiku."



S podmienkami sa najlepšie vyrovnali štafety Nórov a Francúzov, ale aj tí prízvukovali náročnosť pretekov. "Biatlon s takým vetrom je šialený. Takéto to bude počas celých olympijských hier," povedal Francúz Émilien Jacquelin. Členka víťaznej štafety Tiril Eckhoffová si myslela, že po svojom úseku s troma trestnými okruhmi zmarila Nórom šance na zlato. "Zrazu zafúkalo a ja som tam stála s troma trestnými. Bolo to kruté," uviedla pre aftenposten.no. Všetko však zachránil Johannes Thingnes Bö, ktorý na záverečnom úseku zmazal manko a v dramatikom finiši zdolal Francúza Quentina Fillona Mailleta i Rusa Eduarda Latypova. "Vedel som, že na dvojkilometrovej trati sa to skončí šprintom. Pripravoval som sa na to, odkedy som v pondelok prišiel. Vedel som, čo musím urobiť a podal som svoj najlepší výkon," povedal.