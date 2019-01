Hokejový Poprad získal troch zámorských hráčov, Lichanec skončil

Peter Lichanec (v modrom), archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa/Erika Ďurčová Foto: TASR/Radovan Stoklasa/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 23. januára (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Poprad angažovalo tri zámorské posily. Do tímu "kamzíkov" pribudli Američan Alex Miner-Barron a Kanaďania Justin Buzzeo a Kevin Miller. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.prezradil riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.Popradský klub preto siahol po zahraničných hráčoch. Novými tvárami v kádri trénera Romana Stantiena sa tak stali obranca Alex Barron a útočníci Justin Buzze a Kevin Miller. Do hry by mohli zasiahnuť už v piatkovom zápase s MAC Budapešť.Dvadsaťsedemročný Američan Alex Barron zamieril do Popradu po tom, čo začal sezónu 2018/19 v nemeckom EHC Freiburg. Zaň odohral 35 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 2 góly, 7 asistencií a 9 mínusiek. Predtým pôsobil aj vo Francúzsku a na Britských ostrovoch. V rámci zámorskej kariéry pôsobil v nižších súťažiach USHL a NCAA.Dvadsaťosemočný Kanaďan Justin Buzzeo začal aktuálnu sezónu v anglickom Sheffielde, za ktorý odohral 33 zápasov s bilanciou 8 gólov a 16 asistencií. V minulosti pôsobil v drese Ravensburgu v druhej najvyššej nemeckej súťaži a zahral si aj medzinárodnú EBEL za Graz. Počas dlhoročného pôsobenia v zámorí strávil viacero sezón v univerzitnej NCAA a ECHL.Pre 24-ročného Kanaďana Kevina Millera bude Poprad prvým európskym pôsobiskom. V sezóne 2018/19 pôsobil v ECHL, v ktorej odohral za Fort Wayne Komets a Greenville Swamp Rabbits celkovo 26 zápasov, v ktorých získal 8 bodov (2+6). Rovnako ako Barron a Buzzeo, aj Miller má za sebou pôsobenie v NCAA.Pozitívnou správou z popradskej kabíny je návrat útočníka Matúša Paločka do tréningového procesu. Zdravotné problémy však naďalej limitujú ďalšieho útočníka Patrika Koyša.V kádri už naopak nefiguruje útočník Peter Lichanec, ktorý už nastúpil za prvoligové Topoľčany.dodal Jurinyi.