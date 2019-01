ME v krasokorčuľovaní: Rajičová postúpila do voľných jázd z 5. miesta

Na archívnej snímke slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - KP: 1. Alina Zagitovová 75,00 bodov, 2. Sofia Samodurovová (obe Rus.) 72,88, 3. Alexia Paganiniová (Švaj.) 65,64, 4. Viveca Lindforsová (Fín.) 65,61, 5. Nicole RAJIČOVÁ (SR) 64,08, 6. Laurine Lecavalierová (Fr.) 63,29, ... 30. Silvia HUGECOVÁ (obe SR) 44,33

Minsk 23. januára (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová po výbornom výkone postúpila zo stredajšieho krátkeho programu do piatkových voľných jázd na majstrovstvách Európy v Minsku. Dvadsaťtriročná dvojnásobná olympionička, ktorá obhajuje v Minsku šieste miesta z predchádzajúcich šampionátov v Ostrave a Moskve, predviedla 5. najlepší program. Jej krajanka Silvia Hugecová obsadila v Arene Minsk 30. miesto a zostala pred bránami finále.Najlepší KP ukázala olympijská víťazka a obhajkyňa zlata Alina Zagitovová z Ruska. Tá na druhé miesto odsunula krajanku Sofiu Samodurovovú, tretia pôjde do piatkových voľných jázd Švajčiarka Alexia Paganiniová.Rajičová predviedla viac ako kvalitný výkon. Po tom, ako si v poolympijskej sezóne dala dlhšiu prestávku sa čakalo, v akom svetle sa ukáže. Zverenka trénerov Igora Krokavca a otca Toma Rajiča to zvládla výborne, išla čisto a s istotou predviedla všetky nahlásené komponenty na požadovanej úrovni. Kombinácia trojitého lutzu s dvojitým rittbergerom naledovaná trojitým rittbergerom a neskôr dvojitým axelom ju zaradila na priebežné 2. miesto. Z neho síce po dojazde sexteta z poslednej rozjazdke podľa očakávania o čosi klesla, no stále je v reálnej hre o obhajobu výborných umiestnení z predchádzajúcich ME.povedala 14. žena zo ZOH 2018 v Pjongčangu.Hugecová pred rokom v Moskve postúpila do voľných jázd z 22. miesta, napokon skončila 24. V Minsku nepodala výkon podľa jej predstáv.uviedla 18-ročná reprezentantka SR.