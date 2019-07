Hokejový Slovan predstavil prvých hráčov: Niektoré MENÁ vás prekvapia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Aktuálna súpiska HC SLOVAN Bratislava na prvom tréningu na ľade:



Brankári: Vladislav Habal, Roman Sabo, Richard Noskovič (3)

Obrancovia: Michal Sersen, Patrik Bačík, Eduard Šedivý, Martin Štajnoch, Andrej Meszároš, Filip Bobál, Daniel Demo

Útočnící: Roman Kukumberg, Marek Sloboda, Radovan Puliš, Michael Vandas, Jindřich Abdul, Tomáš Matoušek, Tomáš Zigo, Michel Miklík (od 1.8.2019), Milan Kytnár, Ján Ševčík, Jakub Urbánek



Plán prípravných zápasov:



4. augusta: Dynamo Pardubice

5. augusta: Mounfield Hradec Králové

7. augusta: Spartak Moskva

15. augusta: Energie Karlovy vary

29. augusta: Kometa Brno

3. septembra: HKM Zvolen

5.- 6. septembra: Red Bull Salzburg

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava odštartujú v pondelok prípravu na novú sezónu aj s hráčmi, ktorí už dres Slovana v minulosti obliekali. Zo známejších mien nechýbajú Michal Sersen, Andrej Meszároš, Michel Miklík, či Roman Kukumberg. Generálny manažér klubu Juraj Bakoš chce káder doplniť aj o mladších odchovancov.Na prvom tréningu by sa trénerom Romanovi Stantienovi a Rodolfovi Jendekovi mali hlásiť okrem spomínanej štvorice aj Martin Štajnoch, Milan Kytnár, Tomáš Zigo, Radovan Puliš, Michael Vandas, Tomáš Matoušek, Vladislav Habal, Eduard Šedivý, Patrik Bačík, Marek Sloboda a Jindřich Abdul. Všetci hráči podľa oficiálneho webu HC Slovan podpísali s tímom zmluvy.povedal Bakoš.Na prvom tréningu sa do prípravy zapoja aj mladí talentovaní hráči. Brankári Roman Sabó a Richard Noskovič, v defenzíve dostanú príležitosť bratislavský odchovanec a reprezentant do 20 rokov Daniel Demo a aj Filip Bobál. S A-mužstvom sa budú pripravovať aj útočníci Ján Ševčík a ďalší bývalý člen reprezentačnej dvadsiatky Jakub Urbánek.uviedol tréner Roman Stantien.Slovan odohrá v dňoch od 4. do 7. augusta turnaj v Hradci Králové, kde sa stretne s účastníkom KHL Spartakom Moskva a dvomi celkami z najvyššej českej súťaže HK Mountfield Hradec Králové a HC Dynamo Pardubice. Pred štartom Tipsport Ligy odohrá prípravné zápasy s českými tímami HC Energie Karlovy Vary a HC Kometa Brno a neskôr aj s HKM Zvolen. V hre je ešte konfrontácia s vlaňajším semifinalistom hokejovej Ligy majstrov Red Bull Salzburg. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa však Slovan v príprave nepredstaví ani raz, pretože sa na ňom konajú ME vo volejbale žien. Pred svojimi fanúšikmi sa preto predstaví až v prvom domácom zápase nového ročníka TL.