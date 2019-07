NHL: Draisaitl chce ukončiť kariéru v Kolíne

Na archívnej snímke Teddy Purcell (vpravo) z Edmontonu Oilers sa raduje s Leonom Draisaitlom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín 21. júla (TASR) - Nemecký hokejista Leon Draisaitl chce ukončiť kariéru v Kolín Haie. Útočník Edmontonu Oilers sa po skončení pôsobenia v zámorskej NHL túži vrátiť do klubu, v ktorom hokejovo vyrástol.citovala Draisaitla agentúra DPA. Draisaitl sa v Kolíne narodil, za tamojší klub v nemeckej hokejovej lige nikdy nehral. V 14 rokoch odišiel do Mannheimu a ako 16-ročný do Kanady.V uplynulej sezóne odohral v drese "olejárov" 82 zápasov v základnej časti, nazbieral 105 bodov (50+55). To ho zaradilo na štvrtú priečku v produktivite celej súťaže.