Hokejový Slovan so staronovou posilou: Vracia sa brankár Brust

Na archívnej snímke kanadský brankár Barry Brust. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Hokejový Slovan Bratislava získal pred novou tipsportligovou sezónou výraznú posilu. Do tímu sa vrátil kanadský brankár Barry Brust. S "belasými" podpísal zmluvu do apríla 2021.Brust pôsobil v Slovane v KHL v ročníkoch 2015/2016 a 2016/2017. V prvej dosiahol v 37 zápasoch úspešnosť zákrokov 92-percent a pomohol tímu k postupu do play-off.povedal na oficiálnom webe Slovana Brust.V minulej sezóne si obliekal dresy účastníkov KHL Torpedo Nižnyj Novgorod a Červená hviezda Kchun-lun.uviedol generálny manažér Juraj Bakoš.