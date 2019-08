Warholm po druhom čase histórie: To najlepšie ešte len príde

Nór Karsten Warholm, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 30. augusta (TASR) - Štvrtkový prvý finálový míting Diamantovej ligy priniesol mnoho pozoruhodných výkonov, no všetky zatienil strhujúci súboj bežcov na 400 m cez prekážky. Nór Karsten Warholm v ňom zdolal Američana Raia Benjamina v druhom najlepšom čase histórie 46,92.Dvadsaťtriročný úradujúci majster sveta a Európy sa stretol s o rok mladším Američanom prvýkrát. Po ich konfrontácii vylepšil Nór európsky rekord o dve desatiny sekundy. Američan za ním zaostal o šesť stotín, no aj tak sa stal iba štvrtým bežcom, ktorý pokoril 47-sekundovú hranicu. Takúto kvalitu nevidel atletický svet 27 rokov, rekordérom je Američan Kevin Young z OH 1992 v Barcelone (46,78).V historických tabuľkách je Benjamin už tretí, zhodne so stále aktívnym Abderrahmanom Sambom z Kataru. Ten je aktuálne zranený, no na domáci svetový šampionát v Dauhe (27. septembra - 6. októbra) sa plánuje vrátiť.povedal podľa iaaf.org Warholm, ktorý vstúpil do sezóny časom 47,64.Atlétov pred svetovým šampionátom ešte čaká druhý finálový míting Diamantovej ligy. V piatok 6. septembra nastúpia v Bruseli.