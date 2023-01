Hokejový svet sa lúči s Bobbym Hullom, spolu s Mikitom tvorili obávanú útočnícku dvojicu

Kariéra

Najlepší hráč organizácie

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Hokejový svet prišiel o ďalšiu svoju legendu, vo veku 84 rokov odišiel na večnosť niekdajší kanadský útočník Bobby Hull. Väčšiu časť kariéry strávil v NHL v tíme Chicago Black Hawks, v ktorom hrával v rokoch 1959 až 1972 aj po boku Stana Mikitu.Uvedená dvojica bola v šesťdesiatych rokoch minulého storočia postrachom brankárov súperov. V zámorskej profilige pôsobil aj v Hartforde Whalers a Winnipegu Jets.Bobby Hull bol obávaný útočník, veď v NHL strelil dovedna 610 gólov v 1063 dueloch základnej časti, pridal aj 560 asistencií. V play-off nazbieral 119 štartov a v nich 129 bodov (62+67). V trinástich sezónach bez prerušenia pokoril tridsaťgólovú hranicu, čo len potvrdzuje uvedený prívlastok nebezpečného strelca.Zápasov aj gólov v NHL by mal aj viac, no na sedem sezón zamieril aj do konkurenčnej WHA, kde mu vo Winnipegu ponúkli neúmerne vyšší plat. V organizácii Jets dostal prvú miliónovú zmluvu v hokejovej histórii.Jeho hráčska minulosť však bude navždy spájaná najmä s Chicagom. Doteraz je najlepším strelcom organizácie a v roku 1961 sa podieľal na zisku Stanleyho pohára pre Black Hawks. Pri príležitosti stého výročia vzniku NHL Bobbyho Hulla právom vybrali do elitnej stovky hráčov celej histórie súťaže. Nie je prekvapením, že už od roku 1983 je členom hokejovej Siene slávy v Toronte, do dvorany ho uviedli iba tri roky po konci kariéry.„Bobbyho Hulla si budeme navždy pamätať ako jedného z najlepší hráčov našej organizácie. Bol milovaným členom rodiny Blackhawks," uviedol majiteľ klubu Rocky Wirtz prostredníctvom vyhlásenia. Brat Bobbyho Hulla Dennis hral za Chicago 14 rokov, jeho syn Brett v NHL odohral 19 sezón. Boby aj Brett získali v profilige Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča súťaže.Komisár NHL Gary Bettman označil Bobbyho Hulla za „skutočnú superhviezdu a veľkú osobnosť". „Keď Bobby Hull napriahol hokejkou, aby vystrelil príklepom, fanúšikovia naprieč celou NHL v očakávaní vstali a brankári vedeli, že je zle. Počas jeho najlepších rokov nebol v hokeji úspešnejší strelec," uviedol Bettman.