Bianka Sidová a Alexander Slafkovský sa stali víťazmi ankety Kanoista roka 2022 (foto)

Vlaňajšie výsledky slovenských reprezentantov

Kvalitné výkony Sidovej

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ocenenie Kanoista roka 2022 získali Bianka Sidová Alexander Slafkovský , v porovnaní s vlaňajškom tak má anketa nových víťazov. Pred rokom ceny získali Erik Vlček Kanoista Slafkovský ovládol hodnotenie medzi športovcami z divokej vody, kajakárka Sidová uspela medzi športovcami z hladkej vody. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo v utorok popoludní v Bratislave.V najúspešnejšom slovenskom olympijskom športe vodnom slalome aj vlani dosiahli reprezentanti SR pozoruhodné výsledky napriek tomu, že šlo o sezónu po OH.V máji zlato na majstrovstvách Európy v Liptovskom Mikuláši získala kajakárka Eliška Mintálová , po nej preteky Svetového pohára v slovinskom Tacene ovládol kanoista Alexander Slafkovský a neskôr pridal individuálne aj tímové striebro na majstrovstvách sveta v nemeckom Augsburgu. Strieborný olympijský medailista z Ria de Janeiro 2016 Matej Beňuš zase obsadil tretiu priečku v celkovom poradí SP.Vekom ešte juniorka Zuzana Paňková v seniorskom tíme skončila druhá medzi kanoistkami na pretekoch SP vo francúzskom Pau, na MS juniorov a pretekárov do 23 rokov v talianskej Ivrei získala až štyri cenné kovy a stala sa najúspešnejšou účastníčkou podujatia. Eliška Mintálová v Taliansku získala zlato medzi kajakárkami do 23 rokov a Emanuela Luknárová bronz medzi kanoistkami do 23 rokov.Bianka Sidová v rýchlostnej kanoistike pokračovala aj vlani v kvalitných výkonoch z predchádzajúcich rokov. Na MS juniorov v maďarskom Sezgede bola najúspešnejšou športovkyňou, slovenská kajakárka k zlatu na 1000 m pridala striebro na polovičnej vzdialenosti a v lodi s Rékou Bugárovou brala striebro aj v šprinte na 200 m.Vlajková loď - mužská "káštvorka" - v zložení Samuel Baláž Adam Botek potvrdila miesto vo svetovej elite štvrtým miestom na MS v kanadskom Halifaxe a striebrom na ME v nemeckom Mníchove. V Nemecku štartoval aj slovenský ženský štvorkajak a vo finále finišoval na piatej priečke.Do Siene slávy SK uviedli Vojtecha Potočného za vodný slalom, Attilu Szabóa za rýchlostnú kanoistiku a za celoživotný prínos Istvána Székelya a in memoriam Ľubora Štarka.