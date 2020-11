Hokejový Trenčín prišiel o Marka Daňa, v súboji proti Popradu si zlomil ruku

aktualizované 12. novembra, 11:26



12.11.2020 (Webnoviny.sk) -Hokejisti Dukly Trenčín v stredajšom súboji hokejovej extraligy doma proti Popradu (3:6) neprišli len o tri body, ale aj o svojho elitného útočníka Marka Daňa . V zámorskej NHL kmeňový hráč Winnipegu Jets si totiž poranil ruku, stalo sa tak ešte v prvej tretine."Zatiaľ však neviem povedať, aké vážne bude jeho zranenie. Bol to smolný moment. Pri našej presilovke sa mu v súboji zvrtlo zápästie. Škoda, podobných situácií je v zápase milión,“ cituje trénera Dukly Jána Pardavého štvrtkové vydanie denníka Šport."Marko hneď počas duelu smeroval do nemocnice. Až bližšie vyšetrenia ukážu, aký vážny je rozsah jeho zranenia. Všetci veríme, že to nebude vážne a čoskoro bude Marko opäť na ľade," prezradil pre agentúru SITA jeho agent Peter Neveriš Marko Daňo nevzdal pokračovanie kariéry v NHL a v úvode novembra sa dohodol na ročnom dvojcestnom kontrakte s Winnipegom Jets , v prípade pôsobenia v profilige zarobí 700-tisíc dolárov. Dvadsaťpäťročný Daňo už v nedávnej minulosti vo Winnipegu pôsobil, od sezóny 2015/2016 do ročníka 2017/2018 tam odohral 82 zápasov so súčtom 22 bodov za 10 gólov a 12 asistencií. Trenčiansky odchovanec v predchádzajúcej sezóne odohral tri zápasy za Columbus a zvyšok ročníka strávil v nižšej AHL.V aktuálnej sezóne slovenskej extraligy nastúpil za Trenčín v dvoch zápasoch a nazbieral v nich tri body za 2 góly a 1 asistenciu. Trenčania zo šiestich zápasov vyťažili iba šesť bodov a v tabuľke súťaže im patrí 9. priečka.