Legendárneho Maradonu prepustili z nemocnice, doma podstúpi aj liečbu závislosti od alkoholu

Porúčal sa zo zápasu predčasne

Išlo mu o život

12.11.2020 (Webnoviny.sk) - Legendárneho futbalistu Diega Maradonu po ôsmich dňoch od operácie mozgu prepustili do domáceho liečenia. Zo zákroku sa od stredy zotavuje v jeho dome na severe Buenos Aires, kde je v opatere starších dcér Dalmy a Gianniny.Majster sveta z roku 1986 strávil ostatné dni na súkromnej klinike v Olivos. Podľa Maradonovho právnika Matiasa Morlu bude slávny Argentínčan v domácom prostredí podstupovať aj liečbu zo závislosti od alkoholu. Podľa osobného lekára legendy Leopolda Luqueho by aj malé množstvo alkoholu mohlo pôsobiť negatívne v kombinácii s potrebnými liekmi.Dvojnásobný šampión Serie A s SSC Neapol bol v deň svojich 60. narodenín na majstrovskom zápase svojho tímu Gimnasia proti Patronato, ktorý sa skončil hladkým triumfom 3:0 jeho zverencov.Avšak niekdajšia futbalová superstar sa zo zápasu porúčala ešte pred koncom prvého polčasu, čo vyvolalo otázky o jej zdravotnom stave. Prvé príznaky hovorili o depresii, anémii a dehydratácii Maradonu, no vyšetrenia potvrdili, že má subdurálny hematóm, ktorý bolo potrebné odstrániť, aby sa zabránilo krvácaniu na mozgu. Maradona žije v meste La Plata od konca minulého roka, odkedy prevzal trénerské žezlo v klube Gimnasia y Esgrima."Bol to jeden z najťažších okamihov jeho života. Mohol oň totiž prísť. Teraz mu najviac chýba rodina," ozrejmil Morla. Vyzval tiež všetkých priateľov a príbuzných Diega Maradonu, aby na sociálnych sieťach prestali s vlnou negatívnych príspevkov voči sebe.Podľa Morlu aj to môže negatívne vyplývať na liečbu legendy. "Situácia je jednoduchá, je nutné mať pri sebe príbuzných, ktorí sa navzájom podporujú. Musia rešpektovať jeden druhého, koordinovať svoje návštevy a tým prispieť k rýchlemu zotaveniu Diega. Musia mu dopriať pokoj a všetci musia držať spolu," dodal Morla.