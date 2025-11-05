|
Streda 5.11.2025
|
05. novembra 2025
Hokejový Turnaj 5 krajín U20 začína v Piešťanoch už dnes
Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká turnajová generálka pred juniorským svetovým šampionátom v USA.
V Piešťanoch ju preveria najsilnejšie európski konkurenti vrátane Švédska, Fínska, Česka a Švajčiarska. Na turnaji sa predstaví viacero draftovaných hráčov a a tiež tých, ktorí majú potenciál byť draftovaný budúci rok. Príďte podporiť zverencov trénera Petra Frühaufa na atraktívne obsadené podujatie a vychutnajte si v akcii aktuálne najlepších európskych juniorských hokejistov.
Zápasy:
5.11.2025 zápas Švajčiarsko – Švédsko o 13:30 hod.
5.11.2025 zápas Fínsko – Slovensko o 17:00 hod.
6.11.2025 zápas Česko – Fínsko o 13:30 hod.
6.11.2025 zápas Švédsko – Slovensko o 17:00 hod.
7.11.2025 zápas Švédsko – Fínsko o 13:30 hod.
7.11.2025 zápas Švajčiarsko – Česko o 17:00 hod.
8.11.2025 zápas Fínsko – Švajčiarsko o 13:30 hod.
8.11 zápas Slovensko – Česko o 17:00 hod.
9.11 zápas Česko – Švédsko o 11:30 hod.
9.11 zápas Slovensko – Švajčiarsko o 15:00 hod.
Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Turnaj-5-krajin-U20?ID_partner=60
