 24hod.sk    Šport

05. novembra 2025

Hokejový Turnaj 5 krajín U20 začína v Piešťanoch už dnes



Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká turnajová generálka pred juniorským svetovým šampionátom v USA.



Hokejový Turnaj 5 krajín U20 začína v Piešťanoch už dnes

V Piešťanoch ju preveria najsilnejšie európski konkurenti vrátane Švédska, Fínska, Česka a Švajčiarska. Na turnaji sa predstaví viacero draftovaných hráčov a a tiež tých, ktorí majú potenciál byť draftovaný budúci rok. Príďte podporiť zverencov trénera Petra Frühaufa na atraktívne obsadené podujatie a vychutnajte si v akcii aktuálne najlepších európskych juniorských hokejistov.

Zápasy:

5.11.2025 zápas Švajčiarsko – Švédsko o 13:30 hod.
5.11.2025 zápas Fínsko – Slovensko o 17:00 hod.
6.11.2025 zápas Česko – Fínsko o 13:30 hod.
6.11.2025 zápas Švédsko – Slovensko o 17:00 hod.
7.11.2025 zápas Švédsko – Fínsko o 13:30 hod.
7.11.2025 zápas Švajčiarsko – Česko o 17:00 hod.
8.11.2025 zápas Fínsko – Švajčiarsko o 13:30 hod.
8.11 zápas Slovensko – Česko o 17:00 hod.
9.11 zápas Česko – Švédsko o 11:30 hod.
9.11 zápas Slovensko – Švajčiarsko o 15:00 hod. 

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Turnaj-5-krajin-U20?ID_partner=60


