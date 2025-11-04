Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

04. novembra 2025

NHL: McDavid dosiahol na métu 1100 bodov v 726. zápase


Tagy: Connor McDavid

McDavid v noci na utorok prihral na oba góly Oilers, ktorí viedli na ľade Blues 2:0.



NHL: McDavid dosiahol na métu 1100 bodov v 726. zápase

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu získal v dueli na ľade St. Louis (2:3) svoj 1100. bod v základnej časti NHL. Potreboval na to iba 726 zápasov, čo je štvrtý najlepší výkon v histórii súťaže. Na tento míľnik skôr dosiahli iba Wayne Gretzky (464 zápasov), Mario Lemieux (550) a Mike Bossy (725).


McDavid v noci na utorok prihral na oba góly Oilers, ktorí viedli na ľade Blues 2:0. Domáci však aj vďaka premiérovému gólu Slováka Dalibora Dvorského otočili na 3:2. Pre 28-ročného McDavida to bol zároveň iba 28. zápas v profilige, v ktorom ani raz nevystrelil na bránku.

Po 726 zápasoch má bilanciu 364 gólov a 737 asistencií. Stal sa 69. hráčom v histórii súťaže, ktorý nazbieral 1100 bodov. V historickom poradí kanadského bodovania preskočil Glenna Andersona (1099). Po 14 zápasoch prebiehajúcej sezóny má na konte 19 kanadských bodov za 3 góly a 16 asistencií.


