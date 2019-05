Hokejový útočník Mráz sa vrátil do Zvolena

Na archívnej snímke Bruno Mráz. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zvolen 30. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Bruno Mráz sa po dvoch rokoch v českej extralige vrátil do HKM Zvolen. So svojím staronovým zamestnávateľom sa dohodol na spolupráci na sezónu 2019/20. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Mráz odišiel zo Zvolena v lete 2017 do klubu českého extraligistu HC Olomouc. Zaň odohral celkovo 91 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 10 gólov a 8 asistencií. Po dvoch sezónach v najvyššej českej súťaži sa napokon vrátil do Zvolena, v ktorého drese pôsobil v rokoch 2015-2017.uviedol Mráz pre klubovú stránku.