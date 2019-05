Šafranko má v Aalborgu ešte 2 roky platnú zmluvu, prestupu sa nebráni

Na snímke vpravo Pavol Šafranko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Vydarenú sezónu prežil v škótskom druholigovom klube Dundee United slovenský futbalový útočník Pavol Šafranko. Slovenský reprezentant dal 15 gólov a dlho so spoluhráčmi živil nádej na postup do najvyššej súťaže. Tá "zomrela" až po rozstrele z 11 m vo finále play off proti St. Mirrenu.V jedenástkovom rozstrele 24-ročný útočník nepremenil jeho pokus a v medzi hráčmi i fanúšikmi zavládlo sklamanie.povedal v rozhovore pre futbalsfz.sk Šafranko, ktorého fanúšikovia zvolili za hráča roka v Dundee United.uviedol hráč, ktorý na začiatku sezóny išiel na hosťovanie z Aalborgu do Dundee.O služby Šafranka prejavili po dobrej jeseni záujem viaceré kluby. V Škótsku písali športové noviny o spojení Šafranka s FC Aberdeen a naposledy aj s Glasgowom Rangers.dodal.