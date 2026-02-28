|
28. februára 2026
Hokejový zápas v televízii sprevádzali desiatky reklám na hazard, detský ombudsman adresoval vláde výzvu
Zdieľať
28.2.2026 (SITA.sk) - Len počas semifinálového hokejového zápasu sa odvysielalo 31 reklám na hazard. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Celkovo počas zimnej olympiády, cielene najmä počas zápasov slovenských reprezentantov, boli takýchto reklám stovky. Detský ombudsman vyzval vládu, poslancov a marketingových odborníkov na reguláciu reklamy na hazard. A to aj takú, ktorá je maskovaná olympijskými kruhmi.
„Nebudem mlčať pri pohľade na to, ako sa z najväčšieho svetového sviatku a ľudskosti stal na Slovensku jeden gigantický reklamný priestor pre propagáciu jednej z najťažších nelátkových závislostí. Nemôžem uveriť tomu, že hlavným donorom športu na Slovensku sa stal hazard," vyhlásil Mikloško.
Ako dodal, tváre slovenských olympionikov sa v reklamných prestávkach striedali s agresívnymi výzvami stávkových kancelárií. Podľa komisára je neprijateľné, aby sa v mene podpory športu dopustila štátom posvätená cesta k závislosti, a teda k stavu, kedy si dieťa pri pohľade na športový úspech podvedome vybavilo kurzovú ponuku či logo stávkovej spoločnosti.
„Hoci som na to už upozorňoval, stále je alarmujúci laxný prístup legislatívy," dodal Mikloško. Pripomenul, že poslanci v minulom roku opakovanie odmietli sprísnenie reklamy na hazard a zaviazali tak ruky Rade pre mediálne služby, z ktorej sa podľa detského ombudsmana stal štatista pochybení.
Poslanci tak podľa komisára pre deti pomohli vytvoriť právne vákuum, ktoré marketingoví experti aj počas ZOH opäť bezcharakterne využili. Mikloško kritizuje, že hrdinstvo reprezentantov sa stáva lacnou kulisou pre cynický biznis s ľudskou slabosťou a nezrelosťou.
„Akú hodnotu má šport, ktorý vysiela signál, že je tu na to, aby si naň stavil? Bolo by tragickým svedectvom o stave našej krajiny, ak priznávame, že bez peňazí z hazardu by naše deti nemali kde športovať. Bolo by priznanie neschopnosti štátu financovať zdravý rozvoj mládeže z legitímnych zdrojov, a to je vlastne morálny bankrot maskovaný podporou talentov," vyhlásil Mikloško. Komisár pre deti vyzval ministra športu Rudolfa Huliaka (Strana vidieka) a tiež celý zákonodarný zbor, aby prestali s alibizmom a stopli cestu propagácii hazardu.
Detský ombudsman žiada o okamžitú reguláciu reklamy na hazard počas priamych športových prenosov v čase od 6:00 do 22:00. „Hazard prístupný deťom nie je a nesmie byť prirodzenou súčasťou športového zážitku a štát, ktorý toto toleruje len legitimuje dílerské praktiky marketingu pod rúškom zákonnej regulácie. Vážení športovci, ktorí neváhate pridať sa k tejto mašinérii propagácie stávkovania, spomeňte si, že úlohou športu, zvlášť olympizmu má byť inšpirácia k pohybu a pestovaniu pevnej vôle," povedal Mikloško, ktorý vyzval aj športovcov na dištanc od akejkoľvek propagácie hazardu.
„Poďme motivovať deti vyhrávať vlastnými silami. Poďme tvoriť odolnejšiu mladú generáciu, nie učiť ich, ako prehrať vlastnú budúcnosť v aplikáciách v mobile," uzavrel komisár pre deti.
