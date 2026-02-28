Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 1.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. februára 2026

Hokejový zápas v televízii sprevádzali desiatky reklám na hazard, detský ombudsman adresoval vláde výzvu


Tagy: Detský ombudsman Hazard Minister cestovného ruchu a športu SR reklamy Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Len počas semifinálového hokejového zápasu sa odvysielalo 31 reklám na hazard. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Celkovo počas zimnej olympiády, cielene najmä ...



Zdieľať
6565e98635641696611206 676x451 28.2.2026 (SITA.sk) - Len počas semifinálového hokejového zápasu sa odvysielalo 31 reklám na hazard. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Celkovo počas zimnej olympiády, cielene najmä počas zápasov slovenských reprezentantov, boli takýchto reklám stovky. Detský ombudsman vyzval vládu, poslancov a marketingových odborníkov na reguláciu reklamy na hazard. A to aj takú, ktorá je maskovaná olympijskými kruhmi.

Sponzorom slovenského športu je hazard


Nebudem mlčať pri pohľade na to, ako sa z najväčšieho svetového sviatku a ľudskosti stal na Slovensku jeden gigantický reklamný priestor pre propagáciu jednej z najťažších nelátkových závislostí. Nemôžem uveriť tomu, že hlavným donorom športu na Slovensku sa stal hazard," vyhlásil Mikloško.

Ako dodal, tváre slovenských olympionikov sa v reklamných prestávkach striedali s agresívnymi výzvami stávkových kancelárií. Podľa komisára je neprijateľné, aby sa v mene podpory športu dopustila štátom posvätená cesta k závislosti, a teda k stavu, kedy si dieťa pri pohľade na športový úspech podvedome vybavilo kurzovú ponuku či logo stávkovej spoločnosti.

Hoci som na to už upozorňoval, stále je alarmujúci laxný prístup legislatívy," dodal Mikloško. Pripomenul, že poslanci v minulom roku opakovanie odmietli sprísnenie reklamy na hazard a zaviazali tak ruky Rade pre mediálne služby, z ktorej sa podľa detského ombudsmana stal štatista pochybení.

Poslanci tak podľa komisára pre deti pomohli vytvoriť právne vákuum, ktoré marketingoví experti aj počas ZOH opäť bezcharakterne využili. Mikloško kritizuje, že hrdinstvo reprezentantov sa stáva lacnou kulisou pre cynický biznis s ľudskou slabosťou a nezrelosťou.

Žiada o okamžitú reguláciu reklamy


Akú hodnotu má šport, ktorý vysiela signál, že je tu na to, aby si naň stavil? Bolo by tragickým svedectvom o stave našej krajiny, ak priznávame, že bez peňazí z hazardu by naše deti nemali kde športovať. Bolo by priznanie neschopnosti štátu financovať zdravý rozvoj mládeže z legitímnych zdrojov, a to je vlastne morálny bankrot maskovaný podporou talentov," vyhlásil Mikloško. Komisár pre deti vyzval ministra športu Rudolfa Huliaka (Strana vidieka) a tiež celý zákonodarný zbor, aby prestali s alibizmom a stopli cestu propagácii hazardu.

Detský ombudsman žiada o okamžitú reguláciu reklamy na hazard počas priamych športových prenosov v čase od 6:00 do 22:00. „Hazard prístupný deťom nie je a nesmie byť prirodzenou súčasťou športového zážitku a štát, ktorý toto toleruje len legitimuje dílerské praktiky marketingu pod rúškom zákonnej regulácie. Vážení športovci, ktorí neváhate pridať sa k tejto mašinérii propagácie stávkovania, spomeňte si, že úlohou športu, zvlášť olympizmu má byť inšpirácia k pohybu a pestovaniu pevnej vôle," povedal Mikloško, ktorý vyzval aj športovcov na dištanc od akejkoľvek propagácie hazardu.

Poďme motivovať deti vyhrávať vlastnými silami. Poďme tvoriť odolnejšiu mladú generáciu, nie učiť ich, ako prehrať vlastnú budúcnosť v aplikáciách v mobile," uzavrel komisár pre deti.


Zdroj: SITA.sk - Hokejový zápas v televízii sprevádzali desiatky reklám na hazard, detský ombudsman adresoval vláde výzvu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Detský ombudsman Hazard Minister cestovného ruchu a športu SR reklamy Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Vysoké Tatry budú mať už cez jarné prázdniny spustenú najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 