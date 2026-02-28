Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

28. februára 2026

Vysoké Tatry budú mať už cez jarné prázdniny spustenú najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku – FOTO


Vo Vysokých Tatrách už na budúci týždeň spustia prevádzku najvyššie položenej zjazdovky na Slovensku. Nachádza sa v Lomnickom sedle v nadmorskej výške 2 190 metrov. Informoval o tom manažér komunikácie a PR



zjazdovka 676x467 28.2.2026 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách už na budúci týždeň spustia prevádzku najvyššie položenej zjazdovky na Slovensku. Nachádza sa v Lomnickom sedle v nadmorskej výške 2 190 metrov. Informoval o tom manažér komunikácie a PR Tatry mountain resorts Marián Galajda. Pripomenul, že v Lomnickom sedle sa naposledy lyžovalo 1. mája v roku 2024.


Lyžovačka v Lomnickom sedle bude ako vždy výlučne na prírodnom snehu. Zjazdovka bude otvorená v profile, ktorý umožňujú aktuálne snehové podmienky," doplnil Galajda.

Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský priblížil, že prvýkrát s „mašinou" vyrazili na zjazdovku už v januári a každý novonapadnutý sneh poctivo utláčali.

Využívali sme zároveň aj terénne nerovnosti, v ktorých sa počas sneženia a vetra zachytával sneh a my sme ho potom rozhŕňali na zjazdovku. Dnes všetko pripravujeme tak, aby sme zjazdovku dostali do finálnej podoby a pripravili na otvorenie 3. marca," doplnil s tým, že to bude darček pre všetkých prázdninujúcich, a tiež poďakovanie všetkým lyžiarom za trpezlivosť. „Chcem zároveň poďakovať aj celému tímu z Lomnického sedla, ktorý pri tom odviedol kus práce,“ uzavrel Slavkovský.


Zdroj: SITA.sk - Vysoké Tatry budú mať už cez jarné prázdniny spustenú najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zjazdové lyžovanie
Policajný zbor SR prijal v súvislosti so situáciou na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia

