|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 28.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. februára 2026
Vysoké Tatry budú mať už cez jarné prázdniny spustenú najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku – FOTO
Tagy: Zjazdové lyžovanie
Vo Vysokých Tatrách už na budúci týždeň spustia prevádzku najvyššie položenej zjazdovky na Slovensku. Nachádza sa v Lomnickom sedle v nadmorskej výške 2 190 metrov. Informoval o tom manažér komunikácie a PR
Zdieľať
28.2.2026 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách už na budúci týždeň spustia prevádzku najvyššie položenej zjazdovky na Slovensku. Nachádza sa v Lomnickom sedle v nadmorskej výške 2 190 metrov. Informoval o tom manažér komunikácie a PR Tatry mountain resorts Marián Galajda. Pripomenul, že v Lomnickom sedle sa naposledy lyžovalo 1. mája v roku 2024.
„Lyžovačka v Lomnickom sedle bude ako vždy výlučne na prírodnom snehu. Zjazdovka bude otvorená v profile, ktorý umožňujú aktuálne snehové podmienky," doplnil Galajda.
Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský priblížil, že prvýkrát s „mašinou" vyrazili na zjazdovku už v januári a každý novonapadnutý sneh poctivo utláčali.
„Využívali sme zároveň aj terénne nerovnosti, v ktorých sa počas sneženia a vetra zachytával sneh a my sme ho potom rozhŕňali na zjazdovku. Dnes všetko pripravujeme tak, aby sme zjazdovku dostali do finálnej podoby a pripravili na otvorenie 3. marca," doplnil s tým, že to bude darček pre všetkých prázdninujúcich, a tiež poďakovanie všetkým lyžiarom za trpezlivosť. „Chcem zároveň poďakovať aj celému tímu z Lomnického sedla, ktorý pri tom odviedol kus práce,“ uzavrel Slavkovský.
Zdroj: SITA.sk - Vysoké Tatry budú mať už cez jarné prázdniny spustenú najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Lyžovačka v Lomnickom sedle bude ako vždy výlučne na prírodnom snehu. Zjazdovka bude otvorená v profile, ktorý umožňujú aktuálne snehové podmienky," doplnil Galajda.
Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský priblížil, že prvýkrát s „mašinou" vyrazili na zjazdovku už v januári a každý novonapadnutý sneh poctivo utláčali.
„Využívali sme zároveň aj terénne nerovnosti, v ktorých sa počas sneženia a vetra zachytával sneh a my sme ho potom rozhŕňali na zjazdovku. Dnes všetko pripravujeme tak, aby sme zjazdovku dostali do finálnej podoby a pripravili na otvorenie 3. marca," doplnil s tým, že to bude darček pre všetkých prázdninujúcich, a tiež poďakovanie všetkým lyžiarom za trpezlivosť. „Chcem zároveň poďakovať aj celému tímu z Lomnického sedla, ktorý pri tom odviedol kus práce,“ uzavrel Slavkovský.
Zdroj: SITA.sk - Vysoké Tatry budú mať už cez jarné prázdniny spustenú najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zjazdové lyžovanie
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Policajný zbor SR prijal v súvislosti so situáciou na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia
Policajný zbor SR prijal v súvislosti so situáciou na Blízkom východe preventívne bezpečnostné opatrenia