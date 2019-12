Hokejový zväz podporí výstavbu prenosných ľadových plôch

Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan počas novinárskych pracovných raňajok v Bratislave 10. decembra 2019. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) predstavil jeden zo svojich rozvojových projektov, v rámci ktorého podporí výstavbu 20 prenosných ľadových plôch na Slovensku. Už na jar budúceho roka by malo dostať takéto plochy prvých deväť obcí.," uviedol v utorok prezident SZĽH Miroslav Šatan a odhalil aj kľúč, na základe ktorého zväz vybral konkrétne obce spomedzi záujemcov: "."Dané obce mali už dlhodobo v pláne postaviť pre svojich občanov takúto ľadovú plochu. "," povedal Šatan.SZĽH na uplynulom kongrese schválil rozpočet na rok 2020, ktorý je jeden z najvyšších histórii a pohybuje sa na úrovni 28 miliónov eur. Zväz počíta so ziskom z organizácie domácich MS a v rozpočte je zahrnutá aj štátna dotácia, ktorá ide na rozvoj infraštruktúry. "," vysvetlil prezident SZĽH.Šatan sa vyjadril aj k téme výstavby novej multifunkčnej haly pre potreby potenciálnych budúcich hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku: "." Podľa medializovaných správ na ponuku postaviť nový multifunkčný štadión zareagovali Nitra, Žilina či Banská Bystrica so Zvolenom. "," dodal Šatan.