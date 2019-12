Solskjaer údajne dostane peniaze na nákup Haalanda a Nigueza

Dočasný tréner Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer počas zápasu s Readingom, 5. januára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. decembra (TASR) - Manchester United by sa čoskoro mohol posilniť o niekoľkých hráčov. Tréner mužstva Ole Gunnar Solskjaer dostane podľa informácií portálu dailymail.co.uk finančné prostriedky na to, aby dotiahol do tímu kanoniera Salzburgu Erlinga Haalanda, či stredopoliara Atletica Madrid Saula Nigueza.Podľa Daily Mail má manažment klubu v úmysle udržať Solskjaera na trénerskej lavičke a je pripravený podporiť ho. V klube pripúšťajú, že nórsky kouč potrebuje čas na reštrukturalizáciu tímu. Výkonný riaditeľ Manchestru United Ed Woodward má v úmysle priviesť do tímu dvoch až troch stredopoliarov a útočníka.Jednou z možností v strede poľa je angažovanie Saula Nigueza a útočníka Erlinga Haalanda. Devätnásťročný Haaland je podľa predstaviteľov klubu prioritou pre posilnenie útoku. Obaja hráči by však mohli prísť na Old Trafford najskôr v lete budúceho roka.