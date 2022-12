Holanďania bojovali až do rozstrelu, v ktorom nedokázali prekonať Argentínu

Návrat Holanďanov

Zápas po ôsmich rokoch



Výsledky piatkových stretnutí na XXII. majstrovstvách sveta vo futbale v Katare:

ŠTVRŤFINÁLE

Holandsko - Argentína 2:2 (2:2, 0:1), na pokutové kopy: 3:4

Góly: 83. a 90.+ Weghorst - 35. Molina, 73. Messi (z pok. kopu), ŽK: 43. Timber, 45. Weghorst, 76. Depay, 88. Berghuis, 90.+ Bergwijn - 43. Acuňa, 45. Romero, 76. Lisandro Martínez, 89. Paredes, 90.+ Messi, 90.+ Otamendi, 109. Montiel, 112. Pezzella, rozhodoval: Mateu Lahoz (Šp.), 88 966 divákov





9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Prvú semifinálovú dvojicu na futbalových majstrovstvách sveta v Katare vytvorili hráči Chorvátska a Argentíny. Rozhodli o tom piatkové úvodné dve štvrťfinálové stretnutia, presnejšie ich jedenástkové rozstrely. Najskôr vicemajstri sveta Chorváti vyradili favorizovaných Brazílčanov, a následne vo večernom dueli Argentínčania prekonali Holanďanov.V druhom štvrťfinálovom stretnutí Argentínčania viedli štvrťhodinu pred koncom 2:0. V 35. minúte sa dostali do výhody, keď sa ujali vedenia po zásahu Nahuela Molinu a v 73. minúte premenil pokutový kop Lionel Messi V závere sa však prihlásil o slovo Wout Weghorst, ktorý najskôr v 83. minúte znížil a potom v 11. minúte nadstaveného času poslal duel do predĺženia. V ňom mali viac z hry Argentínčania, no strelecky sa nepresadili a o víťazstve rozhodli až v rozstrele.Oba tímy sa na MS stretli po ôsmich rokoch. V semifinále šampionátu v Brazílii Argentínčania zvíťazili 4:2 na pokutové kopy, v riadnom hracom čase ani v predĺžení gól nepadol.