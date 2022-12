Ronaldo sa nevyhrážal odchodom zo šampionátu, tvrdí portugalský tréner Santos

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Cristiano Ronaldo sa nevyhrážal odchodom z futbalových majstrovstiev sveta, keď sa dozvedel, že nebude súčasťou základnej zostavy portugalského mužstva v osemfinálovom zápase proti Švajčiarom (6:1). Povedal to v piatok portugalský tréner Fernando Santos . Priznal, že jeho hviezdny hráč vôbec nebol „nešťastný“, keď mu na súkromnom stretnutí niekoľko hodín pred zápasom oznámili, že proti „Helvétom“ nenastúpi od začiatku duelu.V spomenutom stretnutí strelil Ronaldov náhradník Goncalo Ramos tri góly, pričom dlhoročný kapitán portugalského tímu prišiel na ihrisko až v 74. minúte zápasu. „Cristiano z toho, samozrejme, nemal veľkú radosť. Povedal mi: 'Naozaj si myslíte, že je to dobrý nápad?'. Nikdy mi však nepovedal, že chce odísť z národného mužstva,“ vyhlásil Santos na tlačovej konferencii pred sobotňajším štvrťfinálovým duelom proti výberu Maroka.Podľa Santosa celú záležitosť umelo vytvorili novinári. Odmietol správy v portugalských médiách a požiadal verejnosť, aby dala Ronaldovi pokoj. „Je načase, aby sme prestali s týmito rečami a kontroverziami. Cristiano oslavoval všetky góly, ktoré sme strelili. Mali by ste Ronalda nechať na pokoji a uznať, čo všetko urobil pre portugalský futbal,“ podotkol 68-ročný rodák z Lisabonu, ktorý odmietol prezradiť, či CR7 v dueli proti Maročanom nastúpi od začiatku.