Holanďania súperia s Nemeckom o výrobnú továreň automobilky Tesla

Brusel/Amsterdam 1. augusta (TASR) - Holandsko môže byť stále v hre o veľkú výrobnú továreň pre automobily Tesla. Uviedol v stredu holandský spravodajský server DutchNews.nl s odkazom na správy amerického denníka Wall Street Journal, podľa ktorých sa americký investor rozhoduje medzi Nemeckom a Holandskom.Výrobca automobilov zo Silicon Valley, ktorý v júli oznámil, že plánuje vybudovať svoju prvú zámorskú továreň v Číne, už mal predbežné rokovania aj s predstaviteľmi dvoch nemeckých spolkových štátov. Cieľom európskej investície Tesla je vybudovať obrovskú továreň na území EÚ, kde pod jednou strechou bude výroba elektrických áut a elektrických batérií.Úrad holandského premiéra Marka Rutteho v tejto súvislosti potvrdil, že ministerstvo hospodárstva a Holandská agentúra pre zahraničné investície neustále pracujú na, ktoré by mohlo byť zaujímavé aj pre spoločnosť Tesla, avšak odmietol komentovať správy o rokovaniach s americkým investorom.uviedol Rutteho kabinet pre denník Financieele Dagblad.Medzitým sa päť holandských provincií - Severné Brabantsko, Limbursko, Groningen, Drenthe a Flevoland - spoločne a aj samostatne, snažia presvedčiť investorov z Tesly o zriadení výrobnej továrne na území Holandska. K ich silným argumentom patrí aj to, že Tesla už má montážny závod v Tilburgu na juhu krajiny a európske sídlo spoločnosti je v Amsterdame.Do hry o významnú americkú investíciu sa zapája aj belgický región Flámsko. V utorok to uviedol belgický denník De Tijd.Šéf spoločnosti Tesla Elon Musk v júni na svojom účte na Twitteri uviedol, že Nemecko, presnejšie zóna v blízkosti hraníc Beneluxu, by boloumiestnením pre jeho továreň v Európe.