Trump vyzval Sessionsa, aby zastavil zasahovanie Ruska do volieb

Na archívnej snímke Jeff Sessions. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa, aby okamžite zastavil vyšetrovanie zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia Sky News.napísal na Twitteri Trump.Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ako aj výbory pre činnosť tajných služieb v americkom Senáte i Snemovni reprezentantov vyšetrujú údajné zasahovanie Ruska do volieb, ktoré malo pomôcť Donaldovi Trumpovi do Bieleho domu. Vyšetrovanie vedie špeciálny prokurátor Robert Mueller.Trump, ako aj Kremeľ tieto obvinenia odmietajú. Americké úrady v obvinili v júli v neprítomnosti 12 ruských tajných agentov, ktorí sa mali podieľať na tomto procese.