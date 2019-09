Holanďania vyhrali premiérovú mix časovku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky časovky mix štafiet (Harrogate - Harrogate, 28 km):



1. Holandsko (Lucinda Brandová, Riejanne Markusová, Amy Pietersová, Koen Bouwman, Bauke Mollema, Jos Van Emden) 38:27,60 min., 2. Nemecko (Lisa Brennauerová, Lisa Kleinová, Mieke Krögerová, Tony Martin, Nils Politt, Jasha Sütterlin) +22,75 s, 3. Veľká Británia (Lauren Dolanová, Anna Hendersonová, Joscelin Lowdenová, John Archibald, Daniel Bigham, Harry Tanfield) +51,27, 4. Taliansko +55,89, 5. Francúzsko +1:23,04, 6. Švajčiarsko +1:26,94, 7. Slovinsko +1:57,40, 8. Dánsko +2:04,38, 9. Belgicko +2:32,71, 10. Španielsko +2:42,82

Harrogate 22. septembra (TASR) - Reprezentanti Holandska triumfovali v časovke mix štafiet na majstrovstvách sveta cestných cyklistov v anglickom grófstve Yorkshire. Pri premiére tejto disciplíny na svetovom šampionáte zvíťazili Koen Bouwman, Jos van Emden, Balke Mollema, Amy Pietersová, Riejanne Markusová a Lucinda Brandová časom 38:27,60 min na 28 km dlhej trati so štartom a cieľom v meste Harrogate.Na druhom mieste skončili so stratou 22,75 sekúnd nemeckí cyklisti Lisa Brennauerová, Lisa Kleinová, Mieke Krögerová, Tony Martin, Nils Politt a Jasha Sütterlin. Bronz si vybojovali domáci pretekári Lauren Dolanová, Anna Hendersonová, Joscelin Lowdenová, John Archibald, Daniel Bigham a Harry Tanfield, ktorí finišovali s mankom +51,27 s.povedal Mollema, ktorý má rovnako ako Bouwman, Pietersová a Markusová na konte zlato aj z premiérovej mix časovky na majstrovstvách Európy 2019.V novej disciplíne bojujú na časovkárskej trati tímy jednotlivých krajín, ktoré tvoria traja muži a tri ženy. Najprv sa na štart postaví trio mužov, pričom v momente, keď druhý z nich prejde cieľovou čiarou, vyštartujú na rovnakú trať ženy. Do výsledkov sa potom počíta celkový čas tímu v momente, keď druhá žena prejde cieľom. Okruh v Harrogate mal 14 km, dokopy teda 28. Slováci nemali v tejto disciplíne zastúpenie.Šampionát pokračuje v ďalších dňoch individuálnymi časovkami, po nich prídu na rad preteky s hromadným štartom. Hlavná kategória mužov elite, v ktorej zabojuje Peter Sagan o štvrtý titul majstra sveta, je na programe na budúcu nedeľu 29. septembra.