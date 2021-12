Holandská obchodná komora odovzdala finančný dar Potravinovej banke Slovenska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Holandská obchodná komora vyhlásila výsledky 16.charitatívnej zbierky a odovzdala Potravinovej banke finančný dar v celkovej sume 14 870 €.Každoročný slávnostný gala večer sa už po druhýkrát nemohol uskutočniť kvôli pandémii, no aj napriek tomu sa od sponzorov podarilo vyzbierať pre Potravinovú banku zaujímavú sumu. Tento finančný dar plánuje Potravinová banka Slovenska využiť na zakúpenie automobilu, ktorý im pomôže pri distribúcii potravín tam, kde je ich nedostatok.Potravinová banka v rámci svojich aktivít zhromažďuje potraviny, ktoré získala zadarmo od rôznych darcov. Skladuje a prideľuje ich charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. Každý rok takto pomôžu na Slovensku viac ako 130 000 ľuďom, ktorí toto jedlo potrebujú.Charitatívny gala večer organizuje Holandská obchodná komora každoročne v novembri už od roku 2005. Za tento čas komora podporila sedemnásť charitatívnych organizácií a na konkrétne projekty venovala spolu už viac ako 240 000 €. Ako povedal Jan Lamber Voortman, prezident Holandskej obchodnej komory: "Sme naozaj veľmi radi, že dokážeme pomáhať tam, kde je to práve treba a naša komora dokáže každý rok priniesť konkrétnu a hmatateľnú pomoc ľuďom v núdzi. Veľmi nás teší, že sa k našej iniciatíve pridali firmy Cargo Wagon, a.s. a Slovenské elektrárne, a.s., ktoré odovzdali Potravinovej banke šek v hodnote 3.000 a 2.000 €, čím prispeli Potravinovej banke na zakúpenie vysokozdvižného vozíka."Informačný servis