Rekonštrukciu Ústrednej vojenskej nemocnice po požiari podporí ďalšia spoločnosť, venuje jej pol milióna eur

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Po podpore Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN zo strany amerického partnera rezortu obrany jej pomoc ponúkla aj ďalšia spoločnosť. ECO – INVESTMENT a.s., ktorého súčasťou je aj závod Mondi SCP v Ružomberku, podpísala s nemocnicou darovaciu zmluvu na 500 000 eur, ktoré majú byť použité na rekonštrukciu požiarom poškodeného chirurgického pavilónu. ECO – INVESTMENT daruje nemocnici 250 000 EUR a Mondi SCP rovnakú čiastku. Spolu tak nemocnici prispejú finančným darom v hodnote pol milióna EUR."Je naozaj skvelé vidieť tieto pozitívne reakcie a veľkú pomoc po výzve na podporu. Solidarita nielen, že prekračuje hranice štátov, ale je veľmi intenzívna aj od krajanov priamo v regióne. Túto pomoc si nesmierne ceníme nielen my, ale verím, že aj pacienti, pre ktorých tu naša nemocnica a jej špecialisti sú," ocenil minister obrany SR Jaroslav Naď.Ako uviedol prezident skupiny ECO - INVESTMENT a.s., do ktorej patrí ružomberský závod Mondi SCP Milan Fiľo:"Sociálna pomoc je súčasť našej firemnej kultúry už viac ako dvadsať rokov. Samozrejme, prioritne pomáhame mestám a regiónom, kde pôsobia naše fabriky, ale aj ohrozeným jednotlivcom a komunitám v rámci celého Slovenska. S ÚVN spolupracujeme od začiatku nášho pôsobenia v Ružomberku. Za tie roky už máme vytvorený systém pomoci tak, aby bol náš príspevok adresný a efektívny. Ani tento raz tomu nebude inak. Verim, že obnovený chirurgický pavilón bude čoskoro opäť k dispozícii pacientom.”V mene Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN poďakoval za dar jej riaditeľ Robert Rusnák. "Som veľmi vďačný za významnú finančnú podporu, ktorá nám po nepredvídateľnej udalosti s požiarom pomôže s návratom k plnohodnotnej starostlivosti o pacientov. Verím, že aj vďaka nej bude rekonštrukcia poškodeného chirurgického pavilónu napredovať," povedal.Dar v hodnote 500 000 eur bude podľa podpísanej darovacej zmluvy rozdelený na dve čiastky po 250 000 eur, pričom tie budú nemocnici poukázané na bankový účet v najbližších dňoch.Informačný servis