Holandská prokuratúra skonfiškovala pozemok Putinovho bývalého zaťa

Trestné vyšetrovanie

Vypočúvanie na letisku

26.5.2023 (SITA.sk) - Holandská prokuratúra skonfiškovala pozemok pri Amsterdame, ktorý patrí bývalému zaťovi ruského vodcu Vladimira Putina . Informuje o tom na svojej webstránke denník The Guardian na základe jeho vyšetrovania, ktoré robil spolu s investigatívnou platformou Follow the Money a ruskou investigatívnou stránkou Proekt Media.Zápis v holandskom katastri ukazuje, že pozemok v Duivendrechte, ktorý vlastní podnikateľ a bývalý manžel Putinovej staršej dcéry Marie Voroncovovej Jorrit Faassen, zhabal 12. mája odbor generálnej prokuratúry pre finančné, ekonomické a environmentálne trestné činy.Podľa dokumentov pozemok skonfiškovali v rámci trestného vyšetrovania. Právnička a sankčná odborníčka Heleen over de Linden sa vyjadrila, že konfiškácia naznačuje, že Faassen je pravdepodobne terčom vyšetrovania, hoci jasný dôvod zhabania nie je z verejných dokumentov známy.Holandská prokuratúra nechcela komentovať dôvod zhabania ani to, či Faassen čelí vyšetrovaniu, píše The Guardian.Faassen, ktorý žije v Moskve, údajne čelil vypočúvaniu úradov na letisku Schiphol, keď nedávno priletel do Holandska, informoval vo štvrtok Proekt Media s odvolaním sa na zdroj blízky podnikateľovi. Táto osoba uviedla, že vyšetrovatelia vypočuli Faassena pre podozrenie z „obchádzania sankcií“ a zhabali mu laptop a mobilný telefón. Rýchlo sa podľa zdroja vrátil do Moskvy.The Guardian uviedol, že Faassen neodpovedal na jeho telefonáty ani e-mailové otázky o zhabaní pôdy alebo o nahlásenom incidente na Schiphole. Faassen sa oženil s Voroncovovou v roku 2008, ale údajne sa rozviedli. Dvojica má podľa ruských médií 10-ročného syna.Obe Putinove dospelé dcéry, Maria a Katerina, sú na sankčnom zozname Európskej únie a USA od apríla 2022. Faassen nie je na sankčných zoznamoch Únie, Spojených štátov ani Spojeného kráľovstva.