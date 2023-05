Minister Hunt je pripravený v snahe znížiť infláciu riskovať recesiu

Inflácia ako zdroj nestability

Kritika Huntovho vyjadrenia

26.5.2023 (SITA.sk) - Britský minister financií Jeremy Hunt je pripravený akceptovať recesiu, ak zvýšenie úrokových sadzieb pomôže znížiť infláciu. Ako informuje portál Politico, vyjadril sa tak v piatkovom rozhovore pre Sky News, pričom zdôraznil, že „jedinou cestou k udržateľnému rastu" je zníženie cien základných tovarov.Na otázku, či Hunt súhlasí s ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb, i keď tým riskuje, že sa Spojené kráľovstvo dostane do recesie, odpovedal: „Áno, pretože inflácia je v konečnom dôsledku zdrojom nestability."„Ak chceme dosiahnuť prosperitu, rast hospodárstva a znížiť riziko recesie, musíme podporiť Bank of England v ťažkých rozhodnutiach," dodal minister Hunt.Britská centrálna banka v rámci boja proti vysokej inflácii banka zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu na najvyššiu úroveň od globálnej finančnej krízy v roku 2008. Napriek tomu, že miera inflácie v Spojenom kráľovstve nedávno prvý raz za niekoľko mesiacov klesla pod 10 %, stále dosahuje 8,7 %. Ceny potravín v krajine pritom naďalej rastú najrýchlejším tempom za posledných takmer 45 rokov. Jedným z kľúčových sľubov britského premiéra Rishiho Sunaka je znížiť mieru inflácie na polovicu, pričom v januári, keď tento sľub vyslovil, dosahovala 10,1 %.Opozičná Labouristická strana prostredníctvom tieňového ministra obchodu Nicka Thomas-Symondsa kritizovala Huntovo vyjadrenie o tom, že recesia môže byť cenou, ktorú treba zaplatiť za zníženie inflácie. „Žiadna vláda by sa nikdy nemala uspokojiť s recesiou," povedal Thomas-Symonds pre Sky News a dodal, že táto vláda podľa neho „nemá žiadny dôveryhodný plán na obnovenie rastu".