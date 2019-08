Holandské železnice majú zaplatiť milióny eur za odvoz do koncentrákov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 5. augusta (TASR) - Obete a priami príbuzní obetí, prevažne židovského a rómskeho pôvodu, ktorých holandské štátne železnice (Nederlandse Spoorwegen - NS) počas druhej svetovej vojny prepravili do koncentračných táborov, sa možno dočkajú odškodného. Upozornil na to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.Spoločnosť NS zriadila webovú stránku, kde svoje nároky na odškodné môžu vzniesť tí, ktorí boli vyvezení z krajiny a prežili koncentračné tábory, alebo pozostalí po obetiach koncentračných táborov. Túto iniciatívu predstavil špeciálne vytvorený výbor, ktorému predsedal bývalý primátor Amsterdamu Job Cohen.Podľa DutchNews.nl bolo približne 100.000 Židov, Rómov a Sintov prevezených najskôr do prestupných táborov v Holandsku, odkiaľ smerovali do koncentračných táborov Auschwitz či Sobibor. Nemci za ich prevoz zaplatili NS v prepočte 2,5 milióna eur, čo dokazujú existujúce faktúry.Za kampaňou, ktorá viedla k vznášaniu nárokov na odškodné za vyvezenie do koncentračných táborov, stojí 83-ročný bývalý fyzioterapeut vo futbalovom klube Ajax Amsterdam Salo Muller, ktorému sa podarilo holokaust prežiť. Muller koncom minulého roka predstavil schému, ktorá predpokladá vyplácanie odškodného vo výške od 5000 do 15.000 eur. Očakáva sa, že celková suma vyúčtovaná štátnej železničnej spoločnosti presiahne milióny eur.uviedol Muller v rozhovore pre amsterdamský denník Parool.Žiadatelia o odškodné majú k dispozícii jeden rok, aby predložili svoje žiadosti. Očakáva sa, že tak urobí niekoľko tisíc ľudí, medzi nimi aj zhruba 500 Holanďanov, ktorí prežili koncentračné tábory, do ktorých boli odvedení proti svojej vôli.