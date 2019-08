Zomrel rusko-americký spevák Willi Tokarev

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. augusta (TASR) - Rusko-americký spevák a skladateľ Willi (Vilen) Tokarev zomrel vo veku 84 rokov. Podľa ruských médií, ktoré sa odvolávajú na Tokarevových príbuzných a priateľov, tento populárny hudobník skonal v moskovskej klinike v nedeľu. Príčina jeho úmrtia nebola zverejnená.Informovala o tom v pondelok stanica Slobodná Európa.Tokarev sa narodil v roku 1934 na severnom Kaukaze. Jeho rodičia, ktorí boli kozáckeho pôvodu, ho pomenovali Vilen - po zakladateľovi Sovietskeho zväzu Vladimirovi Iljičovi Leninovi. Spevák si neskôr zmenil meno na Willi. V roku 1974 emigroval z vtedajšieho Sovietskeho zväzu do Spojených štátov.Tokarev predvádzal svoje piesne v hudobnom žánri, ktorý je známy ako ruský šansón. Patria doň mestské romantické piesne i skladby založené na témach najchudobnejších mestských vrstiev, ako aj kriminálneho podsvetia.Tokarev sa stal v 80. rokoch extrémne populárnym po tom, ako sa začali pašovať do Sovietskeho zväzu nahrávky jeho piesní o živote rusky hovoriacich Američanov žijúcich v oblasti newyorskej Brighton Beach. Album "" z roku 1981 ho preslávil medzi sovietskymi imigrantmi v Spojených štátoch a neskôr aj v samotnom Sovietskom zväze.Celkovo vydal približne 50 albumov. Po tom, ako sa v polovici 80. rokov dostal v Sovietskom zväze k moci Michail Gorbačov, začal Tokarev vďaka jeho reformám navštevovať svoju pôvodnú vlasť. Neskôr sa do Moskvy presťahoval natrvalo.