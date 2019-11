Holandskí colníci zhabali 300 kg kokaínu, v roku 2019 to bolo 23 ton

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 11. novembra (TASR) - Holandská colná polícia zadržala v rotterdamskom prístave zásielku v podobe 300 kilogramov kokaínu. Policajti šli naisto potom ako dostali upozornenie na prepravované drogy od nemenovaného zdroja. Uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.Policajti po zastavení vytypovaného auta v prístavnej štvrti Maasvlakte zatkli troch mužov vo veku od 22 do 28 rokov. Vyšetrovanie odhalilo, že náklad vážiaci 300 kilogramov bol prevzatý z lodného kontajnera prichádzajúceho z Brazílie.Holandský denník Telegraaf v tejto súvislosti upozornili, že v tomto roku bolo v najväčšom európskom prístave zachytených rekordných 23 ton kokaínu, pričom odhadovaná trhová hodnota tohto tovaru nasa pohybuje okolo sumy 1,2 miliárd eur.Denník pripomenul, že v roku 2019 sa polícii podarilo celkom 15s hmotnosťou zachytených omamných látok do 500 kilogramov, pričom najväčšia zásielka kokaínu, s hmotnosťou 3000 kg, bola objavená v auguste. Prokuratúra zverejňuje oficiálne údaje o zachytených drogách na území Holandska koncom každého roka. Podľa DutchNews.nl tohoročná konečná bilancia bude zrejme ešte vyššia, keďže november a december sú zvyčajne sezónou s najväčšími množstvami pašovanie kokaínu.Denník Telegraaf upozornil, že množstvo nových colníkov, ktorí boli prijatí do práce kvôli riešeniu dôsledkov očakávaného brexitu, neboli náležite vyškolení na prácu v oblasti boja proti pašerákom. S odvolaním sa na nemenovaného colného úradníka, denník spresnil, že noví colníci už po trojtýždňovom kurze sebaobrany a narábania so zbraňami idú priamo do prístavu, kde majú na starosti dohľad na vykladaným tovarom. Doterajší úzus pre nasadenie úradníkov do prístavu bola aspoň trojročná práca pre colnú službu, štvormesačné odborné školenie o dozore v prístave a polročná stáž po boku skúsenejších kolegov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)