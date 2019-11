Terno otvorilo prvé predajne po bývalej sieti Kačka, počíta aj s bývalými zamestnancami

O spoločnosti TERNO real estate

11.11.2019 (Webnoviny.sk) -Predajne v Beluši a Pukanci sú prvé z množstva nových predajní bývalej Kačky, ktoré spoločnosť Terno otvorila pod svojou značkou. V prevádzkach pritom počíta aj s bývalými zamestnancami siete Kačka. "V priebehu novembra otvoríme ďalšie dve predajne v Novom meste nad Váhom a Nitre. Už dnes však môžem potvrdiť, že postupne pod našu značku prejde ďalších 20 predajní, a to aj s ich bývalými zamestnancami," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka. Podľa Čajku sa však množstvo predajní, ktoré prejdú pod Terno môže ešte zvýšiť. "Naďalej intenzívne pracujeme na tom, aby sme pod našu značku získali ďalšie obchody po odchádzajúcej sieti Kačka," dodáva Čajka. Celkovo tak prácu späť získa minimálne 150 bývalých zamestnancov siete Kačka, a to bez akejkoľvek podpory štátu.Terno real estate neustále hľadá a analyzuje nové príležitosti na rast a zvyšovanie počtu predajní na Slovensku. "Situácia na trhu, ktorá nastala po odchode siete Kačka zo Slovenska, nám umožňuje náš rast výrazne urýchliť. Do rastu našej siete predajní a obnovy obchodov neustále investujeme s cieľom vytvárať príjemnejšie prostredie nielen pre zákazníkov, ale aj pre našich zamestnancov," vysvetľuje Čajka.Pod spoločnosť Terno real estate patrí sieť potravín TERNO, Moja Samoška a od marca minulého roka aj nový koncept potravín KRAJ. "Do dnešného dňa sme otvorili už 18 predajní KRAJ, ktoré si zákazníci rýchlo obľúbili. Aj KRAJ čaká ďalšia expanzia a plánujeme otvárať ďalšie predajne po celom Slovensku," dodáva Čajka.Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje cca. 100 predajní Terno a Moja Samoška. V marci 2018 predstavila prvú predajňu pod názvom KRAJ, v súčasnosti ich už prevádzkuje 18 a plánuje ďalšiu expanziu.Inzercia