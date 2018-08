Holandskí poslanci majú obavy z víkendových škôl pre turecké deti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 13. augusta (TASR) - Niektorí poslanci holandského parlamentu sú znepokojení správami, že turecká vláda plánuje financovať aj na území Holandska víkendové školy pre deti tureckej menšiny. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.Má ísť o školy s výučbou tureckého jazyka, histórie a náboženstva pre deti s dvojitou štátnou príslušnosťou. Niekoľkohodinová výučba by mala prebiehať počas víkendu, keď deti nemusia chodiť do holandských škôl.Turecko plánuje zakladať takéto školy v krajinách s početnou tureckou menšinou - v Belgicku, Nemecku, vo Francúzsku a v Holandsku. Školy s počtom do 25 žiakov by od Turecka dostávali financie vo výške 7000 eur ročne. Rodičia žiakov, navštevujúcich tieto školy, budú tiež vyzývaní k tomu, aby finančne prispeli na ich prevádzku, uviedla holandská televízna stanica NOS.Tento plán však v Holandsku naráža na odpor viacerých členov parlamentu. Víkendové školy podporované Tureckom budú mať podľa nich negatívny dopad na integráciu občanov tureckého pôvodu. Vyzývajú preto holandskú vládu, aby celú situáciu pozorne sledovala.uviedol pre médiá poslanec vládnej liberálnej strany D66 Jan Paternotte. Podľa jeho slov ide o ďalší príklad zasahovania Turecka do života holandských Turkov.Minister pre sociálne záležitosti Wouter Koolmees, ktorý má na starosti aj otázku integrácie, zdôraznil, že nepovažuje za problém, ak prisťahovalci chcú zostať v kontakte so svojimi koreňmi.upozornil Koolmees.Holandsko a Turecko v júli tohto roku súhlasili s obnovením diplomatických vzťahov, ktoré sa zhoršili vlani v marci, keď Holandsko odmietlo povoliť vstup do krajiny dvom tureckým ministrom. Tí chceli osloviť holandských Turkov pred kontroverzným referendom o posilnení právomocí tureckého prezidenta.