D. Saková je pripravená zbaviť mlčanlivosti všetky potrebné osoby

Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) je v súvislosti s únosom vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha pripravená zbaviť mlčanlivosti všetky osoby, ktoré budú chcieť orgány činné v trestnom konaní vypočuť. Uviedol to tlačový odbor rezortu vnútra na margo vyjadrenia generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára. Ten mieni v tejto kauze požiadať o zbavenie mlčanlivosti 44 ľudí. Saková v tejto súvislosti zbavila mlčanlivosti 14 osôb."Stretla sa (ministerka, pozn. TASR) s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Bleickerom a plánuje vycestovať do Nemecka na stretnutie s rezortným kolegom," priblížil rezort vnútra. Zdôraznil, že nemeckým vyšetrovateľom, ako aj slovenským vyšetrovacím orgánom poskytuje maximálnu súčinnosť, ktorá je v jeho kompetencii.Generálny prokuratúr SR Jaromír Čižnár v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že mieni požiadať o zbavenie mlčanlivosti 44 ľudí. "Výsluchy prebiehajú. Poradie výsluchov si určia tí, ktorí to vykonávajú," povedal generálny prokurátor. Požiadal v tejto súvislosti o trpezlivosť. Čižnár tiež uviedol, že nemecká strana nežiadala vypočuť šéfa protokolu ministerstva vnútra Radovana Čuláka.Jednou z tém, ktoré na stretnutí rozoberali, bola aj informácia o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu. "Nemecká strana nemá záujem vytvoriť spoločný vyšetrovací tím," povedal Čižnár. Nemci vyšetrujú trestný čin, ktorý bol spáchaný na ich území. Podľa neho nemecká strana nebude mať o vznik takéhoto tímu záujem ani v budúcnosti.