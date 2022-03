Holandsko bude čoskoro bez všetkých opatrení proti šíreniu koronavírusu

Holandská vláda 23. marca zruší všetky zvyšné reštrikcie zamerané proti šíreniu ochorenia COVID-19 . O tomto kroku vláda rozhodla napriek nedávnemu rastu počtu infekcií. Krajina sa totiž naučila žiť s koronavírusom.

Zhruba 85 percent obyvateľov Holandska vo veku nad 12 rokov je úplne zaočkovaných a 62 percent dospelých dostalo posilňujúcu dávku vakcíny.

15.3.2022 (Webnoviny.sk) -Holandsko už skôr ukončilo celoštátny lockdown . Od 23. marca už nebude povinné nosenie rúšok vo verejnej doprave. Vláda zároveň zastavuje vyžadovanie COVID pasov pred vstupom do nočných klubov a na masové podujatia.Súčasťou najnovšieho uvoľnenia opatrení je aj to, že Holandsko už nebude žiadať COVID pasy od ľudí, ktorí do krajiny pricestujú leteckou dopravou z Európskej únie.