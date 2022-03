Koalícia ponúka občanom železo, rakety, radary, zbrane a z toho sa nenajedia, tvrdí Fico (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.3.2022 - Strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) plne rešpektuje členstvo Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii a aj všetky záväzky vyplývajúce z členstva.Pokiaľ SR bude bezprostredne ohrozená, tak v takom prípade bude Smer--SD podporovať aktívnu spoluprácu s ostatnými štátmi NATO a ak to bude potrebné, podporí aj prítomnosť vojsk NATO na území SR. Na tlačovej besede to v utorok vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico Parlament v utorok odsúhlasil prítomnosť vojsk NATO na Slovensku 96 hlasmi zo 134 prítomných. Klub Smeru-SD sa zdržal. Za prítomnosť hlasoval jeden poslanec Smeru-SD Jaroslav Baška . Podľa Fica poslanecký klub strany zobral na vedomie opakované ubezpečovania, že SR nečelí v súčasnosti žiadnemu bezprostrednému ohrozeniu.Za danej bezpečnostnej situácie poslanecký klub podľa jeho šéfa Fica nevidel dostatočné dôvody, pre ktoré by mal návrh podporiť. „Koalícia ponúka občanom železo, rakety, radary, zbrane. Z toho sa ľudia na Slovensku nenajedia," doplnil Fico.