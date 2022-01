Holandsko má novú vládu, kabinet opäť povedie Mark Rutte

Staronová koalícia

Silné obsadenie žien

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nový holandský vládny kabinet sa v pondelok ujal funkcie. Pre premiéra Marka Rutteho sa tak začalo už štvrté obdobie vo funkcii predsedu vlády. Vláda zložila prísahu pred kráľom Viliamom Alexandrom počas ceremónie, ktorá sa konala v súlade s protipandemickými opatreniami, v paláci Noordeinde v Haagu. Ten ministrom poprial „dobré zdravie a múdrosť“ v ich novej práci.Ceremónia sa konala po rekordne dlhých rokovaniach o zostavení vlády, ktoré nasledovali po parlamentných voľbách 17. marca a trvali zhruba deväť mesiacov. Rutte, ktorý smeruje k titulu najdlhšie slúžiaci premiér v Holandsku, povedie koalíciu pozostávajúcu z jeho Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD), konzervatívnej Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA), proeurópskej strany Demokrati 66 (D66) a centristickej Kresťanskej únie (CU), ktoré boli aj v predošlej koalícii. Strany majú v dolnej komore parlamentu tesnú väčšinu, v hornej komore sú v menšine.Staronová koalícia má však aj nové tváre. Medzi nimi ministra zdravotníctva a školstva Ernsta Kuipersa, ktorý prešiel do politiky po tom, ako pôsobil na vysokých pozíciách v sektore zdravotníctva. Nováčikom je tiež minister školstva, rešpektovaný akademik Robbert Dijkgraaf, ktorý sa do Holandska vrátil z USA, kde od roku 2012 pôsobil ako riaditeľ Institute for Advanced Study v Princetone.Po prvý raz v holandskej politickej histórii polovicu ministerských kresiel obsadia ženy. Jednou z nich je nová ministerka financií, líderka D66 Sigrid Kaag, ktorá sa na skladaní prísahy zúčastnila virtuálne, pretože sa izoluje po pozitívnom teste na COVID-19.Koaliční partneri v decembri avizovali, že budú riešiť chúlostivé problémy ako klimatickú zmenu a nedostatok bývania, posilnia systém vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, na ktoré pandémia ochorenia COVID-19 vytvorila mimoriadny tlak, a sľúbili tiež, že získajú späť dôveru verejnosti vo vládu a politiku, ktorú narušili škandály, polarizácia a frustrácia spoločnosti pre vládne riešenie pandémie aj dlhé koaličné rokovania. Ambiciózna agenda vyjde Holandsko, ktoré je známe svojou šetrnosťou, na miliardy eur.Rutte vyhlásil, že na zavádzaní reforiem chce spolupracovať so „spoločnosťou a našimi politickými kolegami“ v parlamente. Ako poznamenáva agentúra AP, zatiaľ však nepresvedčil všetkých - zatiaľ čo ministri skladali prísahu, sa pred palácom konal protest.