Pellegrini a jeho strana Hlas-SD vraj urobí všetko pre to, aby sa na Slovensku konali predčasné voľby

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) urobí všetko pre to, aby sa na Slovensku konali predčasné parlamentné voľby. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal líder strany Peter Pellegrini.Ak sa to podľa jeho slov nepodarí formou zmeny Ústavy SR, tak strana spustí ďalšiu petičnú akciu za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia vlády.