Holandsko podporí ukrajinskú protivzdušnú obranu a kybernetickú odolnosť

5.12.2024 (SITA.sk) - Holandsko prispeje ďalšími 23 miliónmi dolárov na posilnenie ukrajinských systémov protivzdušnej obrany a kybernetickej odolnosti. Oznámil to holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp na mikroblogovacej sieti X, referuje spravodajský web Kyiv Independent.Veldkamp o novej pomoci Kyjevu informoval po schôdzke so šéfom ukrajinskej diplomacie Andrijom Sybihom počas zasadnutia Rady NATO-Ukrajina. Holandsko v ostatnom období Ukrajine dodalo niekoľko odpaľovacích zariadení protivzdušnej obrany Patriot, najnovšie tri v novembri.Šéf holandského rezortu obrany zároveň zdôraznil nutnosť, aby Severoatlantická aliancia a jej spojenci riešili problém toho, že ruskej vojne na Ukrajine pomáhajú tretie krajiny. „Vyžaduje si to silnejšiu a koordinovanejšiu reakciu NATO a jeho spojencov," napísal na sieti X.