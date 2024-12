Národná rada opäť nebola uznášaniaschopná, Migaľ a Malatinec sa pri zákone SNS neprezentovali

Migaľ už parlament zablokoval

Na svojich požiadavkách trvajú

5.12.2024 (SITA.sk) - Národná rada SR vo štvrtok opäť nebola uznášaniaschopná. Pri hlasovaní o novele zákona o Fonde na podporu športu z dielne Slovenskej národnej strany sa prezentovalo len 74 poslancov.Poslanci Hlasu-SD Roman Malatinec ešte pred hlasovaním na tlačovej besede avizovali, že sa vo štvrtok nezúčastnia na hlasovaní o zákonoch o športe z dielne Slovenskej národnej strany (SNS). Ako vysvetlili, žiadajú doriešiť ich pripomienky a zároveň požadujú nápravu problémov, ktoré sú aktuálne vo Fonde na podporu umenia Migaľ minulý týždeň zablokoval parlament, pretože SNS nebrala do úvahy jeho pozmeňovacie návrhy k zákonom o športe. Rokovania na túto tému so SNS prebehli, pričom každá strana sčasti ustúpila zo svojich požiadaviek, uzavreté však ešte zatiaľ nie sú. Migaľ sa stretol s ministrom športu za SNS Dušanom Keketim a ten následne rokoval s predsedom SNS Andrejom Dankom „Rozhodli sme sa trvať na našich požiadavkách a presadiť ich prostredníctvom zákona o športe, kde sme ale doteraz nedostali žiadnu vecnú pripomienku k našim návrhom. Preto budeme radi, keď sa o týchto zákonoch dnes hlasovať nebude a vytvorí sa priestor na ďalšie rokovania tak, aby sme to mohli ešte do Vianoc uzavrieť,“ povedal Migaľ.Dodal, že komunikoval aj s povereným predsedom parlamentu a poprosil ho, aby sa hlasovanie odsunulo. Ak však bude vo štvrtok, Migaľ s Malatincom sa na ňom nezúčastnia. Podľa Migaľa sa dané problémy dajú v krátkom čase odstrániť. Ak sa to podarí, v utorok 10. decembra môžu za zákon o športe zahlasovať.„Na našich požiadavkách trváme, pretože už sme videli, ako niektoré iné rozhodnutia zo strany nášho koaličného partnera (SNS, pozn. SITA) dopadli a vidíme ich dnes v praxi. Hovorím konkrétne o Fonde na podporu umenia,“ uviedol Migaľ.