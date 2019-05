Holandsko ponúklo investorom zelený dlhopis

Amsterdam, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 21. mája (TASR) - Holandsko sa v utorok stalo prvým štátom s najvyšším ratingom AAA, ktorý investorom ponúkol tzv. zelený dlhopis. Uviedlo pritom, že uprednostní fondy, ktoré dokážu, že sa samé správajú ekologicky a majú o tom doklady.Vláda v Amsterdame pred emisiou oznámila, že má v úmysle z aukcie získať 6 miliárd eur. Podľa bankárov sa hodnota objednávok na kúpu dlhu s termínom splatnosti o 20 rokov vyšplhala až na približne 20 miliárd eur.Holandsko tak nasledovalo partnerov v Európskej únii (EÚ) - Poľsko, Francúzsko, Belgicko a Írsko, ktorí tiež predali zelené dlhopisy.Počiatočné cenové usmernenie sa pohybovalo v rozpätí od 18 do 21 bázických bodov oproti referenčnému nemeckému dlhopisu. Rozpätie bolo nakoniec stanovené na 18 bázických bodov, uviedli bankové zdroje.Dlhopis bol ponúknutý v aukcii, v ktorej nemali žiadnu úlohu tzv. primárni predajcovia. Klienti predkladali ponuky priamo holandskej agentúre pre riadenie dlhu DTSA.Investori a bankári uviedli, že to bolo prvýkrát, keď emitent, v tomto prípade DTSA, explicitne uprednostnila investorov soa ponúkla im priaznivejšie alokácie.povedal Ross Hutchison, manažér dlhopisového fondu Aberdeen Standard Investments.Investori, ktorí preukázali svoje zelené kredity, dostanú totiž dodatočnú alokáciu až do výšky 10 %. To znamená, že zelený investor, ktorý zadá objednávku na 50 miliónov eur, by mohol očakávať, že mu bude pridelených až 55 miliónov eur.Vzhľadom na zvyšujúce sa regulačné kontroly pôvodu financií (v rámci poznaj svojho klienta: know-your-client, KYC), emitenti prijímajú opatrenia, aby poznali svojich koncových klientov.Zvýšená kontrola funguje oboma smermi, pričom manažéri portfólia sa tiež zapájajú do pravidelného dialógu s emitentmi.Zelené dlhopisy tvoria malý zlomok celkového trhu s dlhopismi, ale záujem investorov o ne stúpa.