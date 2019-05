Po pondelňajšom prerušení do Maďarska opäť prúdi ropa cez Družbu

Ropovod Družba, archívne foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Budapešť 21. mája (TASR) - Ukrajinská spoločnosť UkrTransNafta v utorok obnovila dodávky ropy cez ropovod Družba smerom do Maďarska po tom, čo maďarská skupina MOL oznámila, že je pripravená ropu prijať, informovalo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság.Ukrajinská spoločnosť na Facebooku uviedla, že v utorok dopoludnia začala znova prijímať ruskú ropu cez bieloruský Mazyr, a že dodáva ropu ďalej pre európskych odberateľov.Dodávka ropy do Maďarska z Ukrajiny bola pozastavená niekoľko hodín po obnovení dodávky ruskej ropy do Európskej únie. Na maďarskej strane ale avizovali technické problémy spôsobené kontaminovanou ropou z Ruska, ktorých odstránenie si vyžiada istý čas.Ku kontaminácii ropy dodávanej z Ruska do strednej a západnej Európy ropovodom Družba došlo v apríli, v dôsledku čoho európski odberatelia dovoz ropy cez Družbu zastavili. Rusko v uplynulých dňoch uviedlo, že cez severnú vetvu ropovodu začne dodávať čistú ropu už čoskoro.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)