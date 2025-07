Holandsko poskytne na obnovu Ukrajiny ďalších 30 miliónov eur

10.7.2025 (SITA.sk) - Holandsko vyčlení ďalších 30 miliónov eur pre Partnerský nástroj pre Ukrajinu. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovalo o tom ukrajinské ministerstvo hospodárstva.Cieľom programu, ktorý realizuje Holandská agentúra pre podnikanie, je zapojiť holandské podniky do projektov obnovy Ukrajiny „Vďaka tomuto programu sa holandské spoločnosti budú môcť aktívnejšie zapojiť do obnovy Ukrajiny v oblastiach, v ktorých majú odborné znalosti. Ide o vodné hospodárstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a obnoviteľné zdroje energie,“ povedal holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp.Ukrajina navrhla zjednodušenie účasti ukrajinských podnikov na výstavách a obchodných podujatiach v Holandsku, najmä v oblasti poľnohospodárskych produktov, ľahkého priemyslu a IT služieb.