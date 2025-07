Predvolebné preferencie lídra českej opozície Babiša klesli pod 30 percent

10.7.2025 (SITA.sk) - Víťazom volieb v Česku by sa podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti NMS stalo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 28,7 percenta hlasov. Vládna koalícia Spolu by mala 21,5 percenta a krajne pravicová opozičná strana SPD 13,3 percenta. Informuje o tom web Novinky.Za vládne hnutie STAN by hlasovalo 12 percent respondentov, za Pirátov 7,9 a za hnutie Stačilo! 5,8 percenta. Hnutie ANO si oproti predošlému prieskumu výrazne pohoršilo, a to o 1,8 percentuálneho bodu. SPD sa medzimesačne prepadlo až o 3,4 percentuálneho bodu.Podpora vládnej koalície Spolu, aj napriek drobnému zakolísaniu minulý mesiac, zostáva stabilná, uviedla analytička NMS Tereza Friedrichová. Za ďalší zaujímavý moment označila posilnenie Pirátov, ktorí na kandidátku zahrnuli aj Zelených. „Pre Pirátov sa tým otvára šanca osloviť liberálnych ľavicových voličov," dodala.